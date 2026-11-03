Ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından araç sahiplerinin periyodik olarak yaptırmakla yükümlü olduğu muayene hizmet bedellerine 2027 yılı itibarıyla yüzde 27,83 oranında zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artış, her yıl 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren tarife güncellemeleri doğrultusunda sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyecek.

2027 Yılı Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Olacak

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak tatbik edilmesi durumunda, otomobil, minibüs ve kamyonet grubu için muayene bedeli 3 bin 288 liradan 4 bin 203 liraya yükselecek. Traktör ve motosiklet muayenesi 2 bin 139 liraya, otobüs ve kamyon muayenesi ise 5 bin 683 liraya çıkacak.

Araç Türü Mevcut Ücret 2027 Zamlı Ücret Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 1.674,00 TL 2.139,87 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve Römork 3.288,00 TL 4.203,05 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 4.446,00 TL 5.683,32 TL

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Tarife Detayları

Muayene sürecinin zorunlu parçası sayılan egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de aynı oran kapsamında artış gösterecek. Mevcut tarifede 460 TL olarak uygulanan ölçüm bedelinin, yeni dönemle birlikte 588 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Taşıt sahipleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar mevcut fiyat tarifesi üzerinden işlemlerini yaptırmaya devam edebilecek.

Hesaplanan bu yeni ücretler üzerinde Cumhurbaşkanının mevzuattan doğan yasal yetkisi bulunmaktadır. İlgili kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında artırma veya indirme yapma hakkı saklı tutuluyor. Bu sebeple nihai ve kesinleşmiş muayene tarifesinin tam olarak geçerlilik kazanması için 1 Ocak tarihindeki resmi kararın beklenmesi gerekmektedir.

Muayene İstasyonlarında İşletme Değişikliği Takvimi

Araç muayene istasyonlarının kurumsal yapısında da belirlenen takvim doğrultusunda kapsamlı bir devir süreci yaşanacak. Mevcut durumda TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene işletmesi, 15 Ağustos 2027 tarihinde Turka şirketine devredilecek. Bu tarihe kadar TÜVTÜRK üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan araç sahipleri, belirlenen tarihten itibaren muayene hizmetlerini Turka tarafından işletilen merkezlerden almaya başlayacak.