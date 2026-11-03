Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından bankaların mevduat hesaplarında sunduğu kazançlar yeniden gündeme geldi. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisini araştırıyor. Bankaların farklı oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, vade sonunda elde edilebilecek net kazançları ortaya koyuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim 2026 tarihinde politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürmesinin ardından mevduat getirileri yeniden hesaplanıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları, kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların tercihlerinde belirleyici oluyor.

Özellikle 1 milyon TL birikimi bulunan yatırımcılar, 32 günlük vadede elde edebilecekleri net faiz kazancını karşılaştırıyor. Bankaların yıllık faiz oranları ve hesap türleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Kasım ayı başında paylaşılan oranlar üzerinden hazırlanan hesaplamalarda yüzde 17,5 stopaj kesintisi esas alındı. Getiriler, anaparanın tamamına faiz işletildiği varsayımıyla hesaplandı.

1 Milyon TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi

Bankalara göre açıklanan oranlar üzerinden hesaplanan yaklaşık net kazanç ve vade sonu tutarları şöyle:

QNB (%41): 29.655 TL net getiri, toplam 1.029.655 TL.

Akbank (%38,25): 27.666 TL net getiri, toplam 1.027.666 TL.

DenizBank (%38): 27.485 TL net getiri, toplam 1.027.485 TL.

Yapı Kredi (%40): 28.932 TL net getiri, toplam 1.028.932 TL.

Ziraat Bankası (%37): 26.762 TL net getiri, toplam 1.026.762 TL.

İş Bankası (%36,50): 26.400 TL net getiri, toplam 1.026.400 TL.

TEB (%40,50): 29.293 TL net getiri, toplam 1.029.293 TL.

Halkbank (%35): 25.315 TL net getiri, toplam 1.025.315 TL.

Vakıf Katılım (%38,50): 27.847 TL net getiri, toplam 1.027.847 TL.

ING (%43): 31.101 TL net getiri, toplam 1.031.101 TL.

Hayat Finans (%40,70): 29.438 TL net getiri, toplam 1.029.438 TL.

Bu rakamlar bankaların kesin ödeme teklifleri değil, belirtilen oranlar üzerinden hazırlanan karşılaştırmalı hesaplamalardır.

En Yüksek Faiz Oranında Aylık Kazanç

Paylaşılan oranlar arasında yüzde 43 ile ING öne çıkıyor. Bu oranın 1 milyon TL'nin tamamına uygulanması halinde 32 günlük net kazanç yaklaşık 31.101 TL oluyor.

Yüzde 35 faiz oranında ise aynı tutarın net getirisi yaklaşık 25.315 TL seviyesinde bulunuyor.

Mevduat Faizinde Stopaj ve Hesap Şartları

Altı aya kadar vadeli TL mevduatta yüzde 17,5 stopaj uygulanıyor. Günlük hesaplarda faiz işletilmeyen bakiye bulunması, gerçek kazancı değiştirebiliyor.

Katılım hesaplarında da kâr payı dağıtımı ürün koşullarına göre farklılaşabiliyor.

Bu nedenle müşterilerin hesap açmadan önce güncel oranları, kampanya süresini ve bankanın sunduğu net ödeme tutarını kontrol etmesi gerekiyor.