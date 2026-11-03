Toyota ve Fiat engelli bireyler için ÖTV muafiyetli otomobil fiyat listelerini açıkladı. Kasım ayı verilerine göre en ucuz ÖTV muafiyetli otomobil nakit indirim kampanyasıyla 820 bin 500 liraya kadar geriledi.

Engelli vatandaşların yararlanabildiği özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır kilometre otomobil piyasasında kasım ayı güncel rakamları netleşti. Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Toyota ve Fiat, yetkili satış kanalları üzerinden yayımladıkları yeni tarife ile ÖTV muafiyeti kapsamındaki modellerini tüketicilerin bilgisine sundu.

Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Fiyatları

Toyota markasının kasım dönemi ÖTV muafiyetli satış listesinde Corolla Sedan, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid modelleri yer alıyor. Kampanya kapsamında markanın en erişilebilir ÖTV muafiyetli seçeneği 1.5 Vision Plus Multidrive S donanımıyla 1 milyon 97 bin 6 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Toyota bünyesinde muafiyet kapsamında tercih edilebilecek güncel modellerin anahtar teslim fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Corolla Sedan 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.097.006 TL

1.097.006 TL Corolla Sedan 1.5 Dream Multidrive S: 1.199.784 TL

1.199.784 TL Corolla Sedan 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.302.562 TL

1.302.562 TL Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.389.901 TL

1.389.901 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT: 1.429.199 TL

1.429.199 TL Corolla Hybrid 1.8 Flame X-Pack e-CVT: 1.549.056 TL

1.549.056 TL C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 1.353.905 TL

1.353.905 TL C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT: 1.603.500 TL

Fiat ÖTV İndirimli Otomobil Seçenekleri

Fiat markasının ÖTV muafiyetli araç listesinde en uygun fiyatlı model Egea Sedan Easy donanım paketi oldu. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 849 bin 100 lira olan bu model, nakit alım kampanyasıyla 820 bin 500 liraya kadar inerek listenin en ekonomik seçeneği haline geldi.

Fiat cephesinde öne çıkan popüler binek ve hafif ticari modellerdeki güncel nakit kampanyalı fiyatlar şu şekilde belirlendi: