Engelli vatandaşların yararlanabildiği özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır kilometre otomobil piyasasında kasım ayı güncel rakamları netleşti. Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Toyota ve Fiat, yetkili satış kanalları üzerinden yayımladıkları yeni tarife ile ÖTV muafiyeti kapsamındaki modellerini tüketicilerin bilgisine sundu.
Toyota ÖTV Muafiyetli Araç Fiyatları
Toyota markasının kasım dönemi ÖTV muafiyetli satış listesinde Corolla Sedan, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid modelleri yer alıyor. Kampanya kapsamında markanın en erişilebilir ÖTV muafiyetli seçeneği 1.5 Vision Plus Multidrive S donanımıyla 1 milyon 97 bin 6 lira seviyesinden satışa sunuluyor.
Toyota bünyesinde muafiyet kapsamında tercih edilebilecek güncel modellerin anahtar teslim fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
- Corolla Sedan 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.097.006 TL
- Corolla Sedan 1.5 Dream Multidrive S: 1.199.784 TL
- Corolla Sedan 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.302.562 TL
- Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.389.901 TL
- Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT: 1.429.199 TL
- Corolla Hybrid 1.8 Flame X-Pack e-CVT: 1.549.056 TL
- C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 1.353.905 TL
- C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT: 1.603.500 TL
Fiat ÖTV İndirimli Otomobil Seçenekleri
Fiat markasının ÖTV muafiyetli araç listesinde en uygun fiyatlı model Egea Sedan Easy donanım paketi oldu. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 849 bin 100 lira olan bu model, nakit alım kampanyasıyla 820 bin 500 liraya kadar inerek listenin en ekonomik seçeneği haline geldi.
Fiat cephesinde öne çıkan popüler binek ve hafif ticari modellerdeki güncel nakit kampanyalı fiyatlar şu şekilde belirlendi:
- Egea Sedan Easy 1.6 Manuel: 820.500 TL
- Egea Sedan Easy 1.6 Otomatik: 1.020.500 TL
- Egea Sedan Urban 1.6 Manuel: 860.500 TL
- Egea Sedan Lounge 1.6 Manuel: 900.500 TL
- Egea Cross Street 1.6 Otomatik: 1.042.700 TL
- Egea Cross Lounge 1.6 Otomatik: 1.082.700 TL
- Ulysse Lounge Standart 2.2 Otomatik S4: 1.916.940 TL
- Ulysse Konfor Maxi 2.2 Otomatik S4: 2.089.240 TL
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