Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG'un sermaye yapısında 368 milyon avroluk devir için sözleşmeler imzalandı. Anadolu Grubu ve Vestel'e ait toplam yüzde 46 pay, Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu bünyesine geçiyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ortaklık yapısında köklü bir pay değişimi süreci resmen başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan resmi anlaşmalara göre, AG Anadolu Grubu Holding ile Vestel Elektronik bünyesinde bulunan toplam yüzde 46 oranındaki hisse için satış sözleşmeleri tamamlandı. Sürecin neticelenmesiyle birlikte şirketteki sermaye dağılımı yeniden şekillenecek.

TOGG Hisselerinin Devir Detayları Açıklandı

AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik şirketlerine ait toplam 368 milyon avro değerindeki TOGG paylarının devri karara bağlandı. Sözleşme şartlarına göre AG Anadolu Grubu hisselerinin bir kısmı Turkcell'e, geri kalanı ile Vestel'in tüm payları ise Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak.

Gerçekleştirilen anlaşmalar doğrultusunda AG Anadolu Grubu Holding, sahip olduğu yüzde 23 oranındaki şirket hissesinin yüzde 11'ini Turkcell'e devrederken, kalan yüzde 12'lik payı Türkiye Varlık Fonu'na aktaracak. Söz konusu bu devir işlemi toplam 184 milyon avro karşılığında yürütülecek. Vestel Elektronik de elindeki yüzde 23'lük payın tamamını 184 milyon avro tutarla Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı.

Şirketlerin Pay Dağılımı ve Hisse Değişim Oranları

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortakların sermaye payları önemli ölçüde güncellenecek. Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu şirketteki hakimiyetini güçlendirirken satışı yapan şirketler sermayeden ayrılacak.

Hissedar Şirket Eski Pay Oranı Devredilen Pay Devir Bedeli AG Anadolu Grubu Holding Yüzde 23 Yüzde 23 (Tümü) 184 Milyon Avro Vestel Elektronik Yüzde 23 Yüzde 23 (Tümü) 184 Milyon Avro Turkcell Mevcut Pay Yüzde 11 (Alıcı) Alıcı Taraf Türkiye Varlık Fonu Mevcut Pay Yüzde 35 (Alıcı) Alıcı Taraf

Vestel ve Turkcell Cephesinden Resmi Açıklamalar

Turkcell tarafından paylaşılan detaylarda, AG Anadolu Grubu'na ait 796 milyon 567 bin 640 adet hissenin satın alınmasıyla kurumun TOGG sermayesindeki toplam hisse payının yüzde 34 düzeyine erişeceği vurgulandı. Yatırım hamlesinin teknolojik altyapı ve kurumsal dijital servislerle tam bir uyum taşıdığı kaydedildi.

Vestel Elektronik kanadından yapılan bilgilendirmede ise satıştan elde edilecek toplam kaynağın en az yüzde 90'ının tahsilatın gerçekleştiği tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında vadesi gelmiş banka kredilerinin kapatılmasında değerlendirileceği duyuruldu.