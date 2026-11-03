Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşen artış oranı; pasaport, IMEI kayıt ve araç muayene ücretlerine doğrudan yansıyacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen ve çeşitli kamu hizmetleri ile idari para cezalarının artışında temel alınan yeniden değerleme oranı açıklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti. Bu oran doğrultusunda vatandaşların ödeyeceği vergi, ceza ve harç tutarları yeni yılda yukarı yönlü güncellenecek.

Yeniden Değerleme Oranı ile Değişecek Yeni Ücretler

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasının ardından pasaport, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt bedeli ve araç muayene ücretleri doğrudan artış gösterecektir. Kanuni düzenlemeler gereği aksi bir karar alınmadığı takdirde yeni tarifeler yeni takvim yılının ilk gününden itibaren geçerli olacaktır.

Açıklanan resmi veriler sonrasında harç ve kayıt tutarlarındaki muhtemel değişim şu şekilde şekillendi:

Yurt dışına çıkış harcı: 1.250 TL seviyesinden 1.590 TL seviyesine yükselecek.

1.250 TL seviyesinden 1.590 TL seviyesine yükselecek. IMEI kayıt ücreti: Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç 54.258 TL seviyesinden 69.358 TL düzeyine çıkacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç 54.258 TL seviyesinden 69.358 TL düzeyine çıkacak. Pasaport harcı: Süresi 3 yılın üzerinde olan pasaportlar için ödenen tutar 13.410 TL seviyesinden 17.142 TL rakamına ulaşacak.

Süresi 3 yılın üzerinde olan pasaportlar için ödenen tutar 13.410 TL seviyesinden 17.142 TL rakamına ulaşacak. Otomobil muayene ücreti: Araç sahiplerinin periyodik muayenelerde ödediği tutar 3.288 TL bandından 4.203 TL seviyesine ulaşmış olacak.

Harç ve Ceza Tutarlarında Karar Süreci

Yeniden değerleme oranı yasal mevzuat uyarınca her yıl ekim ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanmaktadır. Hesaplanan yüzde 27,83 oranı baz alınarak hazırlanan yeni fiyat tarifeleri, ilgili kurumların mevzuatına işlenmektedir. Ancak nihai tarifenin kesinleşmesi 1 Ocak tarihine kadar devam eden süreçte tamamlanmaktadır.

Mevzuat gereğince Cumhurbaşkanının ilgili kanunlar kapsamında vergi, harç ve ceza oranlarını artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılması durumunda bazı kalemlerde oranlar yeniden şekillenebilecek olup, herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda söz konusu artışlar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecektir.