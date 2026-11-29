1 Aralık için beklenen artış pompaya aynen yansırsa 50 litre benzin alan bir sürücü 207,50 TL, aynı miktarda motorin alan sürücü ise 180 TL daha ödeyecek. 29 Kasım’da sektör kaynaklarına dayandırılan litre başına zam tutarları henüz kesinleşmedi. Peki, deposunda yakıt olan ya da her seferinde 1.000 TL’lik yakıt alan sürücü için hesap nasıl değişiyor?

Akaryakıtta aralık ayının ilk fiyat değişikliği için gözler 1 Aralık Salı gününde. 29 Kasım itibarıyla sektör kaynaklarının beklentisi, benzinin litresinde 4 lira 15 kuruş, motorinin litresinde ise 3 lira 60 kuruş artış yönünde.

Bu tahmin gerçekleşirse 50 litre alan bir sürücü için iki yakıt türü arasındaki fark, cebinden çıkacak ek tutarda 27 lira 50 kuruş olacak. Benzin için hesaplanan 207,50 TL ile motorin için hesaplanan 180 TL, aynı miktarda yakıtı alabilmek için bugünkü ödemeye eklenecek tutarları gösteriyor.

Depoda 15 litre yakıt varsa hesap değişiyor

Aracın deposu 50 litre kapasiteli olsa bile her istasyon ziyaretinde 50 litre yakıt alınmıyor. Örneğin depoda 15 litre benzin kaldığını düşünün. Depoyu tamamlamak için alacağınız miktar 35 litre. Beklenen artış gerçekleşirse bu dolumda ödeyeceğiniz fark 145,25 TL olur. Aynı koşullarda dizel aracının deposuna 35 litre motorin alan bir sürücünün ek ödemesi ise 126 TL olur. Başka bir deyişle hesabı belirleyen, deponun ruhsatta veya araç kataloğunda yazan kapasitesinden çok, o gün pompada alınan litre miktarı.

Alınan yakıt miktarı Benzinde beklenen ek ödeme Motorinde beklenen ek ödeme 10 litre 41,50 TL 36 TL 20 litre 83 TL 72 TL 35 litre 145,25 TL 126 TL 50 litre 207,50 TL 180 TL

Her seferinde 1.000 TL’lik yakıt alan sürücü ne görür?

Pompada “20 litre” diyen sürücüyle “1.000 liralık” diyen sürücü, olası zammı farklı biçimde hissedecek. İlkinde alınan yakıt miktarı sabit kalır. Örneğin 20 litre benzin için kasada ödenen tutar 83 TL artar. İkincisinde ise sürücü yine 1.000 TL öder, fakat deposuna daha az yakıt girer. Kaç litre eksik alacağını bulmak için alışveriş yaptığı istasyonun zam öncesi ve sonrası litre fiyatını bilmek gerekir. 1.000 TL’yi her iki fiyata ayrı ayrı bölmek, aynı bütçeyle alınabilen litre miktarını verir.

200 liralık fark hangi dolumda görülür?

Beklenen artışlarla benzin alan bir sürücünün ek ödemesi 49 litrede 203,35 TL’ye ulaşıyor. Motorinde ise 50 litrelik dolumda bile fark 180 TL’de kalıyor. Bunun nedeni, iki yakıt için öngörülen zamlar arasındaki litre başına 55 kuruşluk fark. Küçük bir dolumda daha az hissedilen bu fark, alınan her 10 litrede 5,50 TL büyüyor. Dolayısıyla “bir depo 200 liradan fazla pahalanacak” ifadesi, ancak yakıt türü ve alınan litre miktarı birlikte belirtildiğinde anlam kazanıyor.

29 Kasım itibarıyla kesin olan, bu tutarların nasıl hesaplandığı. Pompaya yansıyacak nihai fiyat için 1 Aralık’taki tarife belirleyici olacak. Kendi dolumunu karşılaştırmak isteyen sürücü, önceki fişindeki litre miktarını yeni ve eski birim fiyat arasındaki farkla çarparak aynı yolculuk bütçesine ne kadar eklendiğini görebilecek.