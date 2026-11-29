Vergi borcunun ödenmeyen kısmı 50 bin TL ise tamamı yeni oran dönemine giren bir tam ay için 1.600 TL gecikme zammı hesaplanıyor. Böylece vergi aslıyla birlikte ödenecek tutar 51.600 TL oluyor. Eski oranla arasındaki fark 250 TL. Peki, borcun vadesi 27 Kasım’dan önce dolduysa hesap nasıl değişiyor?

Vergisini vadesinde ödeyemeyenler için aylık gecikme zammı yüzde 3,7’den yüzde 3,2’ye indirildi. 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 12028 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamındaki gecikme zammını düzenliyor. Borcuna ne kadar ekleneceğini öğrenmek isteyen bir mükellef için iki bilgi önemli: Vadesinde ödenmeyen vergi tutarı ve ödemenin ne kadar geciktiği. Özellikle kasımda vadesi geçen borçlarda, aynı tutarı ödeyecek iki kişi için farklı sonuç çıkabiliyor.

50 bin TL için 1.600 lira nasıl hesaplanıyor?

Vadesi geldiğinde 50 bin TL vergi borcunun tamamının ödenmediğini düşünelim. Gecikmenin bir tam ay sürdüğünü ve bu sürenin tamamının yeni oranın geçerli olduğu döneme denk geldiğini kabul edelim. Bu durumda borcun her 1.000 lirasına 32 lira ekleniyor. 50.000 × 0,032 = 1.600 TL. Önceki dönemden devreden bir gecikme zammı veya başka bir borç kalemi bulunmuyorsa mükellefin bu örnekte ödeyeceği toplam 51.600 TL.

Eski aylık oranla aynı hesabı yaptığımızda 50 bin TL’nin yüzde 3,7’si 1.850 TL ediyordu. İki oran arasındaki yarım puanlık indirim, aynı borcun bir tam aylık gecikme maliyetini 250 TL azaltıyor. Bu fark borcun büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin 10 bin TL’de aylık fark 50 TL olurken, 100 bin TL’de 500 TL’ye çıkıyor. Aşağıdaki hesapların tamamında vergi aslının ay boyunca değişmediği varsayılıyor.

Vadesinde ödenmeyen vergi Eski oranla bir tam aylık zam Yeni oranla bir tam aylık zam Yeni oranla toplam ödeme 10.000 TL 370 TL 320 TL 10.320 TL 25.000 TL 925 TL 800 TL 25.800 TL 50.000 TL 1.850 TL 1.600 TL 51.600 TL 100.000 TL 3.700 TL 3.200 TL 103.200 TL

Vadesi 27 Kasım’dan önce dolan borçta hangi oran geçerli?

Burada belirleyici olan, ödemenin yapıldığı gün kadar, gecikmenin hangi tarihte başladığı. Gelir İdaresi Başkanlığının hesaplama esaslarına göre, bir tam aylık gecikme süresi işlerken oran değişirse o tam ay için eski oran uygulanıyor. Dolayısıyla ödemeyi aralıkta yapmak, gecikmenin önceki bölümünü kendiliğinden yüzde 3,2 üzerinden hesaplatmıyor. Borç birkaç aydır ödenmemişse her tam aylık dönemin hangi orana denk geldiğine ayrı ayrı bakmak gerekiyor.

Örneğin gecikme hesabına giren bir tam aylık sürenin 27 Kasım’dan önce başladığını ve oran indiriminin bu sürenin ortasına denk geldiğini düşünelim. Bu koşullarda, 50 bin TL için söz konusu tam ayın gecikme zammı eski oranla 1.850 TL olur. Aynı borç için izleyen bir tam ay bütünüyle yeni oran döneminde geçerse o aya ait zam 1.600 TL olarak hesaplanır. İki rakamın farklı çıkmasının nedeni, borcun tutarı aynı kalırken hesaba giren dönemin değişmesidir.

Bir ay dolmadan ödeme yapılırsa ne olur?

Vergisini vadesinden birkaç gün sonra ödeyen biri için günlük hesap devreye giriyor. Gelir İdaresinin uygulamasında tam aylar aylık, bir aydan kısa kalan süreler ise günlük esasa göre hesaplanıyor. Günlük oran belirlenirken ilgili aylık oran 30’a bölünüyor. Gecikmenin bu kısa bölümü oran değişikliğine denk gelmişse 27 Kasım’dan önceki günlere eski oran, 27 Kasım dahil sonraki günlere yeni oran uygulanıyor. Bu nedenle birkaç günlük gecikmenin karşılığı olarak tam aylık 1.600 TL’yi esas almak hatalı sonuç verir.

Kısmi ödeme de sonucu değiştiriyor. Örneğin 50 bin TL verginin 20 bin TL’sini vadesinde ödeyen bir mükellefin gecikmeye giren vergi aslı 30 bin TL olur. Bu bakiye, tamamı yeni oran döneminde geçen bir tam ay boyunca ödenmezse hesap 30.000 × 0,032 = 960 TL çıkar. Kendi borcunu örnekle karşılaştıranlar için başlangıç noktası, tahakkuk belgesindeki toplam vergi yerine vade sonunda gerçekten ödenmemiş kalan tutardır.