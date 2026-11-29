Kademeli emeklilik konusunda henüz yasalaşmış bir düzenleme veya hükümet tarafından ilan edilen resmi bir takvim bulunmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmeyen düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan kesin bir karar yer almıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini çok az süre veya prim farkıyla kaçıran çok sayıda sigortalı çalışan, sosyal güvenlik sisteminde kademeli bir geçiş modeli getirilmesi yönündeki taleplerini sürdürüyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapılmış olan vatandaşlar, emeklilik yaş hadleri ve prim şartlarının daha dengeli bir sisteme kavuşturulması için yetkili kurumlardan somut bir adım atılmasını bekliyor.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Çıkacak mı?

Kademeli emeklilik uygulamasına yönelik yasalaşmış bir düzenleme veya hükümet tarafından onaylanmış bir yasa teklifi bulunmuyor. 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan kesin bir uygulama takvimi veya yürürlük kararı yer almıyor.

Sosyal güvenlik alanında yeni bir düzenleme beklentisi kamuoyunda yoğun bir şekilde devam etse de mevcut şartlarda kademeli emekliliğin kesin olarak hayata geçirileceğine dair resmi bir beyan bulunmuyor. Hükümet yetkilileri tarafından konunun takvime alındığına ilişkin herhangi bir resmi takvim paylaşılmadı.

Kademeli Emeklilik Hangi Çalışanları Kapsıyor?

Kademeli emeklilik beklentisi, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve önceki yasal düzenlemenin dışında kalan çalışanları kapsıyor. Ancak yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmadığından kapsam ve koşullar hukuki olarak netleşmiş değil.

Olası bir kanun teklifinde sigorta başlangıç tarihlerine göre yaş ve prim koşullarının kademeli biçimde esnetilmesi talep ediliyor. Buna karşın, kadın ve erkek sigortalılar için hangi yaş sınırlarının geçerli olacağı, hangi tarihler arasındaki girişleri içereceği ve kaç prim günü gerekeceği henüz resmiyet kazanmadı. Sosyal medyada paylaşılan prim ve yaş tabloları resmi bir nitelik taşımıyor.

Kademeli Emeklilik Meclis Onayından Geçti mi?

Kademeli emekliliği öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmedi ve Resmî Gazete üzerinde yayımlanmadı. Meclis genel kuruluna gelmiş veya onaylanmış bir yasa maddesi bulunmadığı için mevcut emeklilik şartları aynen geçerliliğini koruyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet kanadından gelebilecek resmi açıklamalar, milyonlarca sigortalının beklediği düzenlemenin geleceğini doğrudan belirleyecek. Resmi bir yasa çalışması başlatılması durumunda, düzenlemenin şartları kamuoyu ile doğrudan paylaşılacak.