Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ, KPSS puan şartı aramaksızın toplam 100 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında İŞKUR internet portalı üzerinden kabul edilecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre, kurum bünyesindeki fabrikalarda görevlendirilmek üzere 100 daimi işçi istihdam edilecek. KPSS puan şartı aranmadan gerçekleştirilecek alım sürecinde, adaylar farklı meslek dallarında kamu işçisi statüsünde çalışma imkanına kavuşacak. Başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin tüm yasal çerçeve kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜRASAŞ İşçi Alımı Başvurusu Ne Zaman ve Nereye Yapılacak

TÜRASAŞ daimi işçi alımı başvuruları 30 Kasım tarihinde başlayacak ve 4 Aralık mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar işleme alınmayacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların değerlendirme işlemleri İŞKUR mevzuatı kapsamında yürütülecek. Sürece katılmak isteyen adayların başvuru takvimine tam uyum sağlaması gerekiyor.

TÜRASAŞ İşçi Alımı Kadro Dağılımı

Kurum bünyesinde istihdam edilecek 100 personelin 7 farklı uzmanlık alanına dağılımı resmi ilanla netleşti. Fabrika operasyonlarında görev alacak kadrolar ve kontenjan sayıları şu şekilde sıralandı:

Elektrikçi (Genel): 42 kişi

Makine Teknisyeni: 21 kişi

Mekaniker-Vagon: 16 kişi

NC/CNC Tezgah Operatörü: 10 kişi

Kaloriferci: 5 kişi

Tren Teşkil İşçisi: 4 kişi

Tren Makinisti (Demiryolu): 2 kişi

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Koşulları

TÜRASAŞ bünyesinde daimi kamu işçisi olarak istihdam edilecek adayların karşılaması gereken asgari kriterler belirlendi. Başvuru yapacak kişilerin taşıması zorunlu olan genel şartlar şunlardır: