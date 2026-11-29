Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre, kurum bünyesindeki fabrikalarda görevlendirilmek üzere 100 daimi işçi istihdam edilecek. KPSS puan şartı aranmadan gerçekleştirilecek alım sürecinde, adaylar farklı meslek dallarında kamu işçisi statüsünde çalışma imkanına kavuşacak. Başvuru süreci ve kadro dağılımına ilişkin tüm yasal çerçeve kamuoyu ile paylaşıldı.
TÜRASAŞ İşçi Alımı Başvurusu Ne Zaman ve Nereye Yapılacak
TÜRASAŞ daimi işçi alımı başvuruları 30 Kasım tarihinde başlayacak ve 4 Aralık mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar işleme alınmayacak.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların değerlendirme işlemleri İŞKUR mevzuatı kapsamında yürütülecek. Sürece katılmak isteyen adayların başvuru takvimine tam uyum sağlaması gerekiyor.
TÜRASAŞ İşçi Alımı Kadro Dağılımı
Kurum bünyesinde istihdam edilecek 100 personelin 7 farklı uzmanlık alanına dağılımı resmi ilanla netleşti. Fabrika operasyonlarında görev alacak kadrolar ve kontenjan sayıları şu şekilde sıralandı:
- Elektrikçi (Genel): 42 kişi
- Makine Teknisyeni: 21 kişi
- Mekaniker-Vagon: 16 kişi
- NC/CNC Tezgah Operatörü: 10 kişi
- Kaloriferci: 5 kişi
- Tren Teşkil İşçisi: 4 kişi
- Tren Makinisti (Demiryolu): 2 kişi
Adaylarda Aranan Genel Başvuru Koşulları
TÜRASAŞ bünyesinde daimi kamu işçisi olarak istihdam edilecek adayların karşılaması gereken asgari kriterler belirlendi. Başvuru yapacak kişilerin taşıması zorunlu olan genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi anayasal düzene, devlet güvenliğine ve kamusal işleyişe karşı işlenen katalog suçlardan mahkum olmamak,
- Erkek adaylar adına askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf hizmetini tamamlamış, erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş bulunmak,
- Görevini devamlı ve kesintisiz yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir akıl hastalığına sahip olmamak.
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