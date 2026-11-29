1 Aralık öncesinde açıklanan rakamlara göre Ziraat Bankasında güvenli ödeme ücreti alıcı ve satıcı için 70’er TL. Takasbank Tapu Takas’ta ise 29 Kasım’da aktarılan tarife taraf başına 200 TL. Böylece bir alıcı ve bir satıcının yer aldığı işlemde kişi başına 130 TL, iki tarafın toplamında 260 TL fark çıkıyor. Peki, krediyle ev alınırsa hangi tutar sistemden geçecek?

Evini satan kişinin tapu randevusunda yanıt aradığı soru basit: “İmzayı attığımda para hesabıma geçmiş olacak mı?” Alıcı ise aynı işleme öbür taraftan bakıyor: “Parayı gönderdiğimde ev hâlâ satıcının üzerindeyse ne olacak?”

Taşınmaz satışlarında 1 Aralık 2026’dan itibaren zorunlu olacak Güvenli Ödeme Sistemi, satış bedelinin satıcıya aktarılmasını tapudaki tescile bağlıyor. Bu hizmeti kullanmanın maliyeti, 29 Kasım itibarıyla karşılaştırılan iki tarifede farklı. Açıklanan 70 TL ve 200 TL, güvenli para transferi için alınan hizmet bedelleri. Tapu harcı ve diğer satış giderleri bu rakamların dışında.

Tapuda 130 TL fark kimin cebine yansıyor?

Ziraat Bankasının Tapu Güvenilir Hesap sayfasında, devreden ve devralan taraftan ayrı ayrı 70 TL alındığı belirtiliyor. Banka bu ücreti transfer edilen paranın büyüklüğüne göre değiştirmiyor. Takasbank’ın mevcut Tapu Takas hizmeti için 29 Kasım’da aktarılan tutar ise alıcı başına 200 TL, satıcı başına 200 TL. Tek alıcı ve tek satıcıyla yapılan bir satışın hesabı şöyle.

29 Kasım’da karşılaştırılan hizmet Alıcı için ücret Satıcı için ücret İki tarafın toplamı Ziraat Bankası Tapu Güvenilir Hesap 70 TL 70 TL 140 TL Takasbank Tapu Takas 200 TL 200 TL 400 TL Fark 130 TL 130 TL 260 TL

Örneğin ilk evini alan bir kişi yalnızca kendi payına düşen hizmet ücretini hesaplıyorsa karşılaştıracağı rakamlar 70 TL ile 200 TL. Alıcı ve satıcı masrafları birlikte görüşüyor ve bir taraf bu hizmetin ücretinin tamamını üstleniyorsa bu kez bakılması gereken sütun en sağdaki toplam. Böyle bir anlaşmada ücretin kimden çıkacağı değişiyor, iki kişilik işlemin maliyeti aynı kalıyor. Tarafların masrafı kimin karşılayacağını kendi aralarında kararlaştırabileceği de 29 Kasım’daki açıklamada belirtiliyor

1 Aralık’tan sonra para satıcıya ne zaman geçecek?

Düzenleme, gerçek veya tüzel kişilerin taraf olduğu taşınmaz satışlarında bedelin tamamı ya da bir bölümü nakit, havale veya EFT ile ödeniyorsa devreye giriyor. Alıcı, güvenli ödeme kapsamındaki tutarı işlemle ilişkilendirilen hesaba gönderiyor. Para burada tapu devrini bekliyor. Taşınmazın alıcı adına tescil edildiği bilgisi sisteme ulaşıp işlem bilgileri eşleştiğinde satış bedeli satıcının hesabına aktarılıyor.

Bu sıralama özellikle tapu randevusundan önce yapılan ödemede önem taşıyor. Alıcının parasının hesabından çıkmasıyla satıcının o parayı kullanabilmesi iki ayrı aşama. İlkinde alıcı satış için gereken tutarı sisteme yatırmış oluyor. İkincisinde ise tapu kaydındaki devir tamamlanıyor ve para satıcıya geçiyor. Böylece taraflar randevu sırasında “Önce havale mi yapılsın, önce imza mı atılsın?” sorusunu kendi aralarında çözmek zorunda kalmıyor.

Ev krediyle alınırsa hangi tutar sisteme yatırılacak?

Konut alımında birikimini ve banka kredisini birlikte kullanacaklar için belirleyici ayrıntı, paranın kaynağı. Bankadan veya finansman şirketinden sağlanan kredi tutarı güvenli ödeme kapsamı dışında tutuluyor. Alıcının kendi birikiminden karşıladığı ve nakit, havale ya da EFT ile ödeyeceği bölüm ise sisteme giriyor. Dolayısıyla işlem öncesinde alıcının bilmesi gereken iki rakam var: Kullanacağı kredi ve satış bedelinden geriye kalan tutar.

Örneğin 3 milyon TL’lik bir konut için 1 milyon TL banka kredisi kullanan alıcının, bedelin kalan 2 milyon TL’sini birikiminden ödediğini düşünelim. Bu örnekte güvenli ödeme hesabına konu olan tutar 2 milyon TL. Ziraat Bankasının 29 Kasım’da yayımlı tarifesine göre alıcıdan alınacak hizmet ücreti yine 70 TL. Çünkü banka bu ücreti gönderilen tutarın yüzdesi olarak hesaplamıyor. 1 Aralık zorunluluğun başlangıç tarihi; 70 TL ve 200 TL ise bu tarihten önce iki ayrı hizmet için bildirilen ücretler.