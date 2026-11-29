Gümüş, 25 Kasım Çarşamba günü ons başına 38,2 dolara kadar geriledikten iki gün sonra 43,5 doların üzerine çıktı. 27 Kasım’da sona eren haftanın tamamında ise gümüş yüzde 5,6, altın yüzde 2,5 değer kazandı. Haftaya 1.000 dolarlık gümüşle başlayan bir yatırımcının kazancı, aynı tutarda altın bulunduran birine göre masraflar hariç 31 dolar daha yüksek oldu.

Hafta ortasında fiyat ekranına bakanlarla cuma kapanışına bakanlar, değerli metallerde iki farklı manzara gördü. Çarşamba günü altın son 15 ayın en düşük seviyesine inerken gümüşün onsu 40 doların altındaydı.

Cuma gününe gelindiğinde altın iki haftalık kaybın ardından ilk kez haftayı yükselişle kapatmış, gümüş ise haftalık getiride hem altını hem de platini geride bırakmıştı. Anadolu Ajansının 29 Kasım tarihli emtia değerlendirmesine göre, dolar cinsinden ons fiyatları esas alındığında gümüşün altına karşı haftalık üstünlüğü 3,1 yüzde puan oldu.

Gümüş iki günde yüzde 14’e yakın toparlanırken haftalık getiri neden yüzde 5,6?

Yanıt, hesabın hangi fiyattan başlatıldığında. Çarşamba günü görülen 38,2 dolardan cuma işlemlerindeki 43,5 dolar eşiğine kadar gümüşün onsuna 5,3 dolar eklendi. Bu iki seviye arasındaki artış yaklaşık yüzde 13,9. Fiyatın cuma günü 43,5 doları da aşması, hafta ortasındaki dipten dönüşün büyüklüğünü gösteriyor. Oysa haftalık getiri hesaplanırken başlangıç noktası önceki haftanın kapanışı. Çarşamba gününe kadar yaşanan düşüş de hesaba girdiği için tam haftanın getirisi yüzde 5,6 oluyor.

Alış zamanının etkisini bir ons üzerinden görmek mümkün. Çarşamba günü tam 38,2 dolardan bir ons alıp 43,5 dolardan satan birinin örnek brüt kazancı 5,3 dolar olurdu. Gümüşü önceki cuma kapanışından beri elinde tutan kişi ise önce düşüşü, ardından toparlanmayı yaşadı. Dolayısıyla hafta sonu ekranında aynı fiyatı gören iki kişinin kazancı, gümüşü hangi fiyattan aldıklarına bağlı olarak değişiyor.

Aynı 1.000 dolar altında ve gümüşte kaç dolara çıktı?

İki metali karşılaştırmanın en anlaşılır yolu, aynı tarihte aynı dolar tutarıyla başlamak. Önceki hafta kapanışında 1.000 dolar değerinde altın veya gümüşü olan ve 27 Kasım kapanışına kadar işlem yapmayan bir yatırımcı düşünelim. Haftalık yüzdeler bu tutara uygulandığında gümüşün değeri 1.056 dolara, altının değeri ise 1.025 dolara ulaşıyor. Hesap, ons fiyatındaki değişimi gösteriyor ve işlem masraflarını içermiyor.

Metal Haftalık değişim 1.000 doların hafta sonundaki değeri Brüt kazanç Gümüş %5,6 1.056 dolar 56 dolar Altın %2,5 1.025 dolar 25 dolar

Altın 15 ayın en düşük seviyesinden nasıl döndü?

Altının haftayı artıda kapatması, çarşamba günü yaşanan satışın boyutunu ilk bakışta gizliyor. ABD’de açıklanan büyüme ve enflasyon verilerinin ardından aralık ayında faiz artışı beklentisi güçlendi. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı oluştururken teknoloji hisselerindeki kayıplar da satışlara yansıdı. AA’nın haftalık değerlendirmesine göre bazı yatırımcılar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için altın sattı. Ons fiyatı çarşamba günü 3.426,35 dolara kadar indi.

Haftanın ikinci yarısında teknoloji hisseleri toparlanınca nakit ihtiyacından kaynaklanan satışlar hafifledi. Daha düşük fiyatlardan gelen alımlarla altın cuma günü yeniden 3.600 doların üzerine çıktı ve haftayı 3.654 dolarda tamamladı. Böylece çarşamba günkü en düşük fiyatla cuma kapanışı arasındaki fark, ons başına 227,65 dolara ulaştı. Altının kendi dip seviyesinden toparlanması yaklaşık yüzde 6,6’yı bulsa da önceki cuma kapanışına göre kazancı yüzde 2,5’te kaldı.

Gram altın veya gram gümüş alanlar hangi rakama bakmalı?

Türkiye’de hesabını lirayla tutan biri için bir adım daha var. Uluslararası piyasadaki ons fiyatı dolarla ölçülürken gram altın ve gram gümüşün TL karşılığını dolar/TL kuru da etkiliyor. Ayrıca bankadan ya da kuyumcudan alım yapan kişinin gerçekleşen kazancı, kendi alış fiyatıyla satışta kendisine teklif edilen fiyat arasındaki farka bağlı. Bu nedenle haftanın yüzde 5,6 ve yüzde 2,5 rakamlarıyla karşılaştırma yaparken hem dönemi hem de para birimini aynı tutmak gerekiyor. 27 Kasım kapanışı itibarıyla 31 dolarlık fark, iki metalin aynı 1.000 dolarlık başlangıç değeri üzerinden hesaplanan haftalık performans farkı.