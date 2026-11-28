Son günlerde peş peşe gelen indirimlerle gerileyen akaryakıt fiyatları, yeni ayın ilk gününde yürürlüğe girecek ÖTV düzenlemesi ile yeniden yükselişe geçiyor. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre 1 Aralık 2026 Salı gününden itibaren benzinin litresine 4 lira 15 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş zam beklenirken, motorin fiyatlarının yeniden 90 TL sınırına yaklaşacağı öngörülüyor.

Araç sahiplerinin son günlerde pompa tabelalarında gördüğü indirim sevinci kısa sürdü. Kasım ayı içinde yaşanan sert yükselişlerin ardından gelen indirimlerle bir miktar nefes alan sürücüler,1 Aralık 2026 Salı günü itibarıyla devreye alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte yeni bir maliyet dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Akaryakıt sektörü temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre vergi düzenlemesi doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak ve benzin ile motorin tarifeleri ayın ilk gününde güncellenecek.

Benzin ve Motorine Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre,1 Aralık 2026 Salı günü yürürlüğe girecek ÖTV düzenlemesi kapsamında litre başına beklenen artış tutarları şöyle şekillendi:

Benzin zammı: Litre fiyatında 4 lira 15 kuruş artış bekleniyor.

Motorin zammı: Litre fiyatında 3 lira 60 kuruş artış öngörülüyor.

Kasım ayı içerisinde 101 lira 70 kuruş seviyesine kadar tırmanan motorinin litre fiyatı, daha sonra gelen ve son olarak 4 lira 32 kuruş olarak uygulanan indirimle geri çekilmişti. Planlanan 3 lira 60 kuruşluk ÖTV zammının tabelalara yansıması durumunda motorin fiyatlarının üç büyük ilde yeniden 90 lira sınırına dayanacağı hesaplanıyor.

28 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu

1 Aralık'ta beklenen zam öncesinde 28 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul,Ankara ve İzmir'deki güncel pompa satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Şehir / Bölge Benzin (Litre) Motorin (Litre) LPG (Litre) İstanbul (Avrupa Yakası) 68,40 TL 84,60 TL 50,70 TL İstanbul (Anadolu Yakası) 68,30 TL 84,50 TL 50,10 TL Ankara 69,40 TL 85,70 TL 50,79 TL İzmir 69,70 TL 86,00 TL 50,70 TL

Beklenen artışların mevcut fiyatlara eklenmesi halinde benzinin Ankara ve İzmir'de 73,50-73,85 TL bandına, motorinin ise 89,30-89,60 TL aralığına yükseleceği görülüyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Vergi düzenlemelerinin yanı sıra küresel Brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliği de pompa fiyatları üzerindeki belirleyiciliğini koruyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanan gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle oluşturuluyor. Depo doldurmayı planlayan sürücüler, 1 Aralık Salı günkü güncelleme öncesinde istasyonlardaki güncel tarifeleri yakından takip ediyor.