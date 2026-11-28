Hafta boyunca süren geri çekilmenin ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda satış baskısının azalması ve ons altının 3.654 dolar bandında dengelenmesiyle birlikte gram altın 6.178 TL seviyesine kadar tırmanarak 6.200 TL eşiğine dayandı; işte gram, has, külçe ve ayar bazında güncel altın fiyatları tablosu.

Emtia piyasalarında hafta boyu etkili olan dalgalı seyir, haftanın son işlem gününde yerini yeniden yukarı yönlü hareketliliğe bıraktı. Küresel piyasalardaki satış baskısının hız kesmesi ve ons altın cephesindeki toparlanmayla birlikte yurt içinde gram altın6 bin TL psikolojik barajının üzerinde güç kazanarak 6 bin 200 TL sınırına yaklaştı.

Hem birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcılar hem de piyasa aktörleri, güncel alış-satış rakamlarını ve yükselişin arkasındaki küresel dinamikleri yakından takip ediyor.

Altın Fiyatları Neden Yeniden Yükselişe Geçti?

Son günlerde altın piyasasında görülen sert hareketlerin temelinde küresel finans piyasalarındaki likidite ve risk algısı değişimleri yer alıyor. Önceki işlem günlerinde yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişelerin tetiklediği teknoloji hisselerindeki değer kayıpları, bazı yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak ve diğer piyasalardaki zararlarını dengelemek amacıyla altın pozisyonlarını azaltmasına yol açmıştı. Bu satışlar değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu.

Haftanın son işlem gününe gelindiğinde ise tablo değişti:

Satış baskısının yavaşlaması: ABD'deki tatil nedeniyle işlem hacimlerinin düşmesi ve teknoloji hisselerindeki kayıpların hız kesmesi, altın üzerindeki satış baskısını hafifletti.

Ons altında dengelenme: Küresel satışların durulmasıyla ons altın 3.654,14 dolar seviyesinde tutunarak yurt içi fiyatlamalara yukarı yönlü destek verdi.

Temkinli bekleyiş: Toparlanma sinyallerine karşın piyasalarda önümüzdeki haftanın veri gündemi öncesinde temkinli duruşun korunduğu gözleniyor.

Güncel Altın Fiyatları Tablosu: Gram, Has, Külçe ve Ayar Altın Kaç TL?

Piyasadaki son hareketlilikle birlikte ons, gram, has, külçe ve farklı ayar gruplarındaki güncel alış-satış rakamları şu şekilde şekillendi:

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Ons Altın 3.654,14 $ 3.654,14 $ Gram Altın 6.067 TL 6.178 TL Has Altın 6.088 TL 6.114 TL Külçe Altın 6.057 TL 6.083 TL 22 Ayar Hurda 5.552 TL 5.576 TL 18 Ayar Altın 4.197 TL 4.585 TL 14 Ayar Altın 3.439 TL 3.577 TL 8 Ayar Altın 1.863 TL 2.036 TL

Yatırımcılar Önümüzdeki Süreçte Neleri İzliyor?

Gram altının 6.178 TL satış fiyatıyla 6.200 TL eşiğinin hemen altında konumlanması, kısa vadede direnç ve destek seviyelerinin önemini artırdı.

Uzmanlar, ABD piyasalarının normal işlem hacmine dönmesiyle birlikte küresel tahvil faizleri, teknoloji endekslerindeki seyir ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Ani fiyat dalgalanmalarına karşı yatırımcıların anlık ekran verilerini ve alış-satış makas aralıklarını dikkatle takip etmesi önem taşıyor.