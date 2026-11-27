Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Bina Yangın Yönetmeliği, kamu ve özel sektöre ait yapılardan konutlara kadar geniş bir alanda yangın güvenliği standartlarını yeniden belirledi. Binaların tasarım, inşaat, denetim ve kullanım süreçlerini kapsayan düzenleme, 2007 yılından bu yana uygulanan mevzuatın yerini alacak ve 1 Ocak 2028 itibarıyla geçerlilik kazanacak.
Kapalı Otoparklarda Elektrikli Araç Şarj Kuralları
Kapalı otoparkların dışarıya doğrudan çıkışı bulunan katlarında şarj noktası kapasitesi en fazla yüzde 20, diğer katlarda ise yüzde 10 ile sınırlandırıldı. Araçların asansörle taşındığı otoparklar ile müstakil konut haricindeki binalarda standart ev tipi prizlerle araç şarj edilmesine izin verilmeyecek.
Toplam kullanım alanı 1000 metrekareyi aşan kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sisteminin bulunması zorunlu tutuldu. Alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparklarda ise gaz algılama ve gelişmiş havalandırma şartlarını karşılayan alanlara LPG kullanan araçların girişine izin verilebilecek.
Yapı Ruhsatı ve Yüksek Binalarda Yeni Yükümlülükler
Yangın algılama ve söndürme projeleri artık diğer tesisat projelerinden bağımsız olarak hazırlanacak. Yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut ve yeni tüm konutlarda otomatik yangın algılama ve erken uyarı sistemi kurulumu zorunlu hale getirildi.
Gerekli yangın koruma kriterlerini sağlamayan yeni inşaat projelerine yapı kullanma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek. Herhangi bir katı 1000 metrekareyi geçen ya da yüksekliği 21,50 metreyi aşan yapılarda tahliye projeleri mimari çizimlerden ayrı şekilde onaylanacak.
Acil Durum Ekipleri ve Tatbikat Zorunluluğu
Yeni yönetmelik kapsamında belirli büyüklükteki yapılarda acil müdahale birimlerinin kurulması ve düzenli tatbikat yapılması şart koşuldu. Görevlendirilen bina sorumluları tedbirlerin aksamasından doğrudan sorumlu tutulacak.
- Yapı yüksekliği 30,50 metreyi geçen konutlarda acil durum ekipleri kurulacak.
- Konut harici 50'den fazla kişinin bulunduğu yapılarda ve 200 kişiyi aşan sitelerde ekipler hazır bulundurulacak.
- Söndürme ve kurtarma birimlerinde en az üçer, ilk yardım ve korumada en az ikişer personel görev alacak.
- Tüm binalarda yılda en az bir kez yangın ve tahliye tatbikatı icra edilecek.
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