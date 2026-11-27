Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile konut, otopark ve iş yerlerinde yangın güvenliği standartları baştan sona yenilendi. Toplam 148 madde ve 15 ekten oluşan yeni düzenleme, 1 Ocak 2028 tarihinde resmen yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Bina Yangın Yönetmeliği, kamu ve özel sektöre ait yapılardan konutlara kadar geniş bir alanda yangın güvenliği standartlarını yeniden belirledi. Binaların tasarım, inşaat, denetim ve kullanım süreçlerini kapsayan düzenleme, 2007 yılından bu yana uygulanan mevzuatın yerini alacak ve 1 Ocak 2028 itibarıyla geçerlilik kazanacak.

Kapalı Otoparklarda Elektrikli Araç Şarj Kuralları

Kapalı otoparkların dışarıya doğrudan çıkışı bulunan katlarında şarj noktası kapasitesi en fazla yüzde 20, diğer katlarda ise yüzde 10 ile sınırlandırıldı. Araçların asansörle taşındığı otoparklar ile müstakil konut haricindeki binalarda standart ev tipi prizlerle araç şarj edilmesine izin verilmeyecek.

Toplam kullanım alanı 1000 metrekareyi aşan kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sisteminin bulunması zorunlu tutuldu. Alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparklarda ise gaz algılama ve gelişmiş havalandırma şartlarını karşılayan alanlara LPG kullanan araçların girişine izin verilebilecek.

Yapı Ruhsatı ve Yüksek Binalarda Yeni Yükümlülükler

Yangın algılama ve söndürme projeleri artık diğer tesisat projelerinden bağımsız olarak hazırlanacak. Yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut ve yeni tüm konutlarda otomatik yangın algılama ve erken uyarı sistemi kurulumu zorunlu hale getirildi.

Gerekli yangın koruma kriterlerini sağlamayan yeni inşaat projelerine yapı kullanma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek. Herhangi bir katı 1000 metrekareyi geçen ya da yüksekliği 21,50 metreyi aşan yapılarda tahliye projeleri mimari çizimlerden ayrı şekilde onaylanacak.

Acil Durum Ekipleri ve Tatbikat Zorunluluğu

Yeni yönetmelik kapsamında belirli büyüklükteki yapılarda acil müdahale birimlerinin kurulması ve düzenli tatbikat yapılması şart koşuldu. Görevlendirilen bina sorumluları tedbirlerin aksamasından doğrudan sorumlu tutulacak.