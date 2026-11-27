Kariyer meslek memurlarının gerileyen maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi amacıyla hazırlanan teklif meclise sunuldu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, SPK, BDDK ve VDK bünyesinde ciddi nitelikli personel kaybı yaşandığını belirterek 2027 yılına işaret etti.

Kamu kurumlarında görev yapan kariyer meslek çalışanlarının mali şartlarının düzeltilmesi amacıyla kapsamlı bir yasal çalışma hazırlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu bünyesindeki uzman, denetçi, müfettiş ve murakıpların maaş seviyelerindeki gerileme sebebiyle görevlerinden ayrılarak özel sektöre yöneldiğini, bu ayrılıkların devlette kritik personel eksikliğine yol açtığını ifade etti.

Kariyer Meslek Memurlarının Özlük Hakları İçin Kanun Teklifi

MHP tarafından meclise sunulan teklif, kamu kurumlarında görev yapan kariyer meslek mensuplarının maaş ve özlük haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Hazırlanan yasal girişimle birlikte uzman, müfettiş, murakıp ve denetçilerin kamudaki istihdam sürekliliğinin güvenceye alınması ve kritik birimlerdeki bilgi birikiminin korunması hedefleniyor.

Hazırlanan düzenlemenin 2027 yılı itibarıyla resmen gündeme alınması ve yasalaşma sürecinin başlatılması öngörülüyor. Milletvekili Kalaycı, ülke ekonomisinin ve finansal altyapının temel dayanağı durumundaki denetleyici ve düzenleyici kurumların saygınlığının korunması gerektiğinin altını çizdi. Kamudaki yetişmiş iş gücünün özel sektöre kaymasının önüne geçebilmek adına yasal çerçevenin gecikmeksizin tamamlanması gerektiği belirtildi.

Stratejik Kurumlarda Nitelikli Personel Kaybı Yaşanıyor

Kariyer memurlarının özel sektöre geçiş yapması nedeniyle denetim ve gözetim faaliyeti yürüten kamu kurumlarında ciddi kadro açığı meydana geliyor. Başta finans, bankacılık ve vergi alanında görev yapan yetkili birimler olmak üzere bakanlıklar genelinde tecrübeli uzman eksikliği operasyonel işleyişi doğrudan etkiliyor.

Milletvekili Kalaycı, nitelikli iş gücü kaybının en yoğun yaşandığı ve acil tedbir alınması gereken kamu kurumları ile meslek gruplarını şu şekilde sıraladı:

Sermaye Piyasası Kurulu: Piyasa hareketlerini izleyen kıdemli uzman ve denetim personeli,

Piyasa hareketlerini izleyen kıdemli uzman ve denetim personeli, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: Finansal kuruluşları denetleyen bankalar yeminli murakıpları ve kurum uzmanları,

Finansal kuruluşları denetleyen bankalar yeminli murakıpları ve kurum uzmanları, Vergi Denetim Kurulu: Vergi kayıp ve kaçaklarını inceleyen yetkili vergi müfettişleri,

Vergi kayıp ve kaçaklarını inceleyen yetkili vergi müfettişleri, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar: Teftiş ve rehberlik görevi icra eden kariyer kadroları.

Kamuda Denetim Raporları ve Şeffaflık Çağrısı

Mustafa Kalaycı, kamu yönetiminde güven ortamının pekiştirilmesi için Devlet Denetleme Kurulu tarafından yürütülen inceleme ve teftiş çalışmalarının tamamlanarak raporların doğrudan milletle paylaşılmasını talep etti. Yapılan değerlendirmede, denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesinin devlet kurumlarının itibarı açısından hayati olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli belediyelerde gündeme gelen yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen adli ve idari işlemlerin tüm mali boyutuyla kamuoyuyla paylaşılması gerektiği kaydedildi. Finansal piyasalarda güven sarsıcı olayların tekrar etmemesi için yasal adımların hızla tamamlanması ve kurumsal kapasitenin korunması çağrısında bulunuldu.