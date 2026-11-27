Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 10 Aralık Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde devreye aldığı likidite adımları, bankacılık sektöründe mevduat faizlerinin yeniden tırmanışa geçmesine zemin hazırladı. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verilmesi ve zorunlu karşılık düzenlemeleriyle bankaların fonlama maliyetlerinin artması, tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendiren vatandaşların kazancını doğrudan yukarı çekti.

Merkez Bankasından Fiili Parasal Sıkılaşma Hamlesi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerini geçici olarak durdurarak bankaların gecelik borç verme faizi olan yüzde 39 seviyesine yönelmesini sağladı. Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi paylarının artırılması, politika faizi yüzde 36 düzeyindeyken bankaların fonlama maliyetlerinde 300 baz puana varan bir yükselişe yol açtı.

Uzmanlar tarafından örtülü bir parasal sıkılaşma olarak tanımlanan bu operasyonel karar, bankaların nakit ihtiyacını karşılamak adına mevduat yarışını hızlandırmasını beraberinde getirdi. Kampanyalar haricinde yüzde 37 ile 38 bandında seyreden mevduat faizleri, yaşanan maliyet artışının etkisiyle yüzde 40 seviyesinin üzerine tırmanmaya başladı.

500 Bin Liranın Aylık Getirisi Kaç TL Oldu

Bankaların güncel vadeli hesap faiz oranları doğrultusunda 500 bin liralık bir mevduatın 32 günlük faiz getirisi 13 bin 73 lira ile 14 bin 645 lira arasında değişmektedir. Uygulanan faiz oranları bankadan bankaya yüzde 38 ile yüzde 45 aralığında şekillenmektedir.

Vadeli mevduat hesaplarında 500 bin liranın 32 günlük getiri tablosu şu şekildedir:

Banka Faiz Oranı 32 Günlük Getiri Akbank %38 13.742 TL Denizbank %38 13.742 TL QNB %40,50 13.073 TL Odea Bank %42 13.136 TL Türkiye Finans %43 14.645 TL Hadi Bank %45 14.549 TL

Mevduat Faizlerinde Yükseliş Devam Eder mi

Bankacılık çevreleri, Merkez Bankasının likiditeyi kontrol altına alan adımlarının sürmesi durumunda mevduat faizlerindeki yukarı yönlü seyrin korunacağını belirtiyor. 10 Aralık toplantısına kadar olan dönemde bankaların sunduğu özel kampanyalar ile birlikte getiri oranlarının güçlü kalması bekleniyor.