2027 emekli maaşı zammı için yürütülen teknik çalışmalarda yaş, prim günü ve çalışma durumunu esas alan üçlü kademe modeli gündeme geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, tüm emekliler için genel artışın yüzde 25-30 aralığında şekillenebileceğini, belirlenen üç şartı taşıyan emeklilerin kök aylıklarında ise zammın yüzde 40'a ulaşabileceğini ve en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine çıkabileceğini değerlendirdi.

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü 2027 emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Ekonomi yönetiminden gelen son mesajların ardından emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarının kapsamı netleşmeye başlarken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Okan Güray Bülbül'ün CNBC-e yayınında paylaştığı hesaplamalar dikkat çekici bir formülü ortaya koydu. Değerlendirmeye göre taban artışın üzerine eklenecek üç ayrı kriter sayesinde bazı emeklilerin kök aylıklarında toplam artış oranı yüzde 40 sınırına kadar uzanabilecek.

Genel Zam Oranı Yüzde 25-30 Bandında Şekillenebilir

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, son açıklamaların emeklilere yönelik düzenlemeden vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı senaryosunu aktardı. Bülbül'ün değerlendirmesine göre:

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 10,5 civarında öngörülüyor.

Refah payı ilavesi: Enflasyon farkına yaklaşık 14,5 puanlık refah payı eklenmesiyle tüm emekliler için yüzde 25 seviyesinde genel bir artış gündeme gelebiliyor.

Genel zam aralığı: Ekonomi yönetiminin son mesajları ışığında tüm emeklilere yansıyacak taban artışın yüzde 25-30 bandında oluşabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde bir iyileştirme hedeflediklerini, çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve prim gün sayısı ile yaşın öne çıkan kriterler arasında yer aldığını ifade etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise teknik hazırlıkların büyük ihtimalle aralık ayında bitirileceğini ve yeni düzenlemeyle tüm emeklilere dokunulurken bazı kesimlere daha fazla destek sağlanacağını belirtmişti.

Üç Kritere Göre Kök Aylıkta Yüzde 40 Zam Hesabı Nasıl Yapılıyor?

Bülbül'ün paylaştığı kademeli zam modelinde, yüzde 25'lik genel artışın üzerine üç farklı başlıkta 5'er puanlık ilave artış öngörülüyor:

Kriter Aranan Şart Öngörülen İlave Artış Prim Gün Sayısı 7.200 gün ve üzerinde prim ödemiş olmak +5 puan Yaş Kriteri 65 yaş ve üzerinde bulunmak +5 puan Çalışma Durumu Emeklilik sonrası aktif olarak çalışmıyor olmak +5 puan

Yüzde 25'lik genel artış oranının üzerine söz konusu üç şartın tamamını sağlayan emekliler için toplam 15 puanlık ilave eklendiğinde, kök aylıklardaki artış oranı yüzde 40'a ulaşıyor.

En Düşük Emekli Maaşı 30 Bin TL Olabilir mi?

Kademeli modelin doğrudan kök aylıklar üzerinden kurgulanabileceğine işaret eden Bülbül, taban maaş alan emekliler için de dikkat çeken bir rakam paylaştı. Mevcut durumda 23 bin 550 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yaklaşık yüzde 27 oranında bir artışla 30 bin TL seviyesine yükseltilebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bütçe disiplinine yönelik mesajlar doğrultusunda seyyanen zam ihtimalinin zayıfladığına dikkat çeken Bülbül, seyyanen artışın bütçe üzerindeki yükünün daha yüksek olduğunu, 2027 bütçe dengeleri çerçevesinde emekli düzenlemesi için yaklaşık 1 trilyon TL'lik bir kaynak alanı oluşabileceğini kaydetti.

Zamlı Maaşlar Ocak Ayında Hesaplara Yatar mı?

Henüz kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmadığını hatırlatan Bülbül, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sürdürülen teknik çalışmanın aralık ayı sonuna kadar tamamlanmasının emekliler açısından önemli bir avantaj yaratacağını belirtti. Düzenlemenin yıl bitmeden yasalaşması halinde, fark ödemesi beklenmeden ocak ayı maaşlarının doğrudan zamlı tutarlar üzerinden hesaplara yatırılabileceği ifade edildi.