Bankaların vadeli mevduat ve katılım hesaplarında sunduğu faiz ile kâr payı oranları 23 Kasım 2026 itibarıyla güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi bankadan bankaya 21 bin 179 TL ile 29 bin 291 TL arasında değişiklik gösterdi.

Tasarruflarını kısa vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen birikim sahipleri için bankaların sunduğu mevduat faizi ve kâr payı getirileri yeniden şekillendi. 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yapılan güncel piyasa karşılaştırmasında, 1 milyon liralık ana paranın 32 günlük vade sonucunda sağladığı getiri oranları arasındaki makas dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bankalar arasındaki küçük oran farklılıkları, yüksek tutarlı mevduatlarda vade bitiminde belirgin kazanç farkları oluşturdu.

1 Milyon TL Net Getirisi Ne Kadar?

Bankaların açıkladığı güncel getiri oranlarına göre 1 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük net getirisi 21 bin 179 TL ile 29 bin 291 TL arasında farklılık göstermektedir. Yapılan hesaplamalarda en yüksek kazanç yüzde 43 oranıyla Türkiye Finans bünyesinde oluşurken, en düşük kazanç ise Ziraat Katılım tarafında gerçekleşti.

Bankalara Göre 32 Günlük Getiri Tablosu

Banka Adı Faiz ve Kâr Payı Oranı 32 Günlük Net Getiri Türkiye Finans Yüzde 43,00 29.291 TL Hayat Finans Belirtilmedi 28.967 TL Türk Ticaret Bankası Yüzde 43,50 28.752 TL Vakıf Katılım Belirtilmedi 28.225 TL N Kolay Belirtilmedi 27.572 TL Akbank Belirtilmedi 27.482 TL Ziraat Katılım Belirtilmedi 21.179 TL

Mevduat Getirilerinde Zirve ve Sıralama Detayları

Karşılaştırma verilerine göre 1 milyon TL ana para için en yüksek net kâr payı kazancı Türkiye Finans tarafından sağlandı. Yüzde 43 kâr payı oranı üzerinden yapılan hesaplamanın ardından mudi hesabına 32 günün sonunda 29 bin 291 TL net getiri aktarılırken, hesap sahibinin toplam bakiyesi 1 milyon 29 bin 291 TL seviyesine yükseldi.

Listenin üst basamaklarında rekabet eden alternatif finans kurumlarından Hayat Finans, yatırımcısına 28 bin 967 TL net kâr sundu. Türk Ticaret Bankası ise yüzde 43,50 seviyesindeki faiz oranıyla 28 bin 752 TL net getiri üretti.

Katılım ve mevduat bankaları arasındaki kazanç sıralamasında Vakıf Katılım 28 bin 225 TL, N Kolay 27 bin 572 TL ve Akbank 27 bin 482 TL net kazanç sağladı. İncelenen vadede en düşük getiri ise 21 bin 179 TL seviyesiyle Ziraat Katılım hesaplarında kaydedildi. Böylece aynı tutar için bankalar arasındaki kazanç farkı 8 bin 112 TL oldu.