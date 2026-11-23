Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan anket sonuçları memur ve emeklilerin yeni dönem zam oranlarını şekillendirdi. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış yüzde 10,22, memurlar için ise yüzde 8,16 olarak hesaplandı.

Finansal Kurumlar Birliği tarafından paylaşılan kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi sonuçları, milyonlarca kamu çalışanı ile emeklinin gelirini doğrudan ilgilendiren maaş artış hesaplamalarını netleştirdi. Ankette yer alan yıl sonu enflasyon öngörüsü, yeni dönemde uygulanacak maaş zam oranlarının temel dayanağını oluşturdu. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 olarak kayıtlara geçerken, yılın ikinci yarısını kapsayan altı aylık dönemdeki fiyat artışının yüzde 10,22 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı Zam Oranı

Mevzuat gereği son altı aylık enflasyon verisi kadar doğrudan zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı anket verilerine göre yüzde 10,22 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda en düşük emekli aylığının taban düzenlemeleri hariç 25 bin 959 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, tahmini artış oranının yansımasıyla birlikte doğrudan yükseliş kaydedecek. Bu hesaplamaya olası taban aylık yasal düzenlemeleri dahil edilmezken, doğrudan enflasyon yansıması baz alındı.

Memur ve Memur Emeklisi Maaş Artışı

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşme kazanımları ile enflasyon farkı formülüne göre belirleniyor. Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 7 barajını aşmasıyla oluşan yüzde 3,01 puanlık enflasyon farkına yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme artışı ilave edildiğinde toplam zam oranı yüzde 8,16 seviyesine ulaşıyor.

Hesaplanan bu oranlar doğrultusunda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL seviyesinden 75 bin 954 TL tutarına çıkıyor. Görevdeki personelin yanı sıra emekli memurların taban geliri de aynı artış katsayısıyla güncelleniyor.

Maaş Türü Mevcut Tutar Tahmini Yeni Tutar En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı 23.552 TL 25.959 TL En Düşük Memur Maaşı 70.224 TL 75.954 TL En Düşük Memur Emeklisi Aylığı 31.527 TL 34.099 TL

Yapılan hesaplamalar kapsamında 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 8,16 oranındaki artışın ardından 34 bin 99 TL seviyesine yükselecek.