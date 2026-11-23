Yapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik promosyon tarifesini güncelleyerek toplam ödeme tutarını ek ödüllerle 30 bin liraya kadar yükseltti. Temel nakit promosyonun 6 bin 250 lira ile 15 bin lira arasında değiştiği kampanya, 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bankaların sunduğu promosyon ödemeleri güncellenmeye devam ediyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi üzerinden almayı taahhüt eden hak sahipleri, aylık gelir tutarlarına göre belirlenen peşin promosyonun yanında çeşitli ek bankacılık ödüllerinden de faydalanabiliyor.

Maaş Tutarına Göre Yapı Kredi Emekli Promosyon Tutarları

Yapı Kredi emekli promosyonu, emeklilerin aylık net maaş seviyelerine göre kademeli biçimde hesaplanmaktadır. Temel promosyon ödemeleri 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında verilirken, ek bankacılık şartlarını eksiksiz yerine getiren emekliler toplamda 30 bin TL nakit ödemeye hak kazanmaktadır.

Maaş Aralığı Temel Promosyon Tutarı Ek Ödüllerle Birlikte Toplam 0 - 9.999 TL 6.250 TL 15.250 TL 10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 21.000 TL 15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 25.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 30.000 TL

Ek Ödül Şartları ve Kampanya Avantajları

Temel nakit promosyona ek olarak sunulan ilave kazanımlar fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık adımlarıyla elde edilmektedir. Kampanya kriterlerini eksiksiz sağlayan emekli müşteriler, aldıkları temel maaş promosyonunu ek nakit ödemelerle üst seviyeye ulaştırabilmektedir.

Fatura Talimatı Ödülü: İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaş tutarına göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek nakit sunulmaktadır.

İki yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaş tutarına göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek nakit sunulmaktadır. Kredi Kartı Harcama Ödülü: Bireysel kredi kartıyla belirtilen harcama şartını gerçekleştirenlere 2 bin TL ile 5 bin TL ilave ödeme yapılmaktadır.

Bireysel kredi kartıyla belirtilen harcama şartını gerçekleştirenlere 2 bin TL ile 5 bin TL ilave ödeme yapılmaktadır. Dijital Aktiflik Ödülü: Yapı Kredi Mobil uygulamasını ilk defa kullanan ya da son 90 gündür giriş yapmayan emeklilere 2 bin TL verilmektedir.

Yapı Kredi Mobil uygulamasını ilk defa kullanan ya da son 90 gündür giriş yapmayan emeklilere 2 bin TL verilmektedir. Yeni Müşteri Ödülü: Mobil uygulama üzerinden referans koduyla ilk kez müşteri olan emeklilere 3 bin TL ilave kazanç tanımlanmaktadır.

Başvuru Kanalları ve Son Başvuru Tarihi

Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecektir. Hak sahipleri maaş taşıma ve 3 yıllık taahhüt işlemlerini şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil veya e-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmektedir.

Bununla birlikte başvurular doğrudan Yapı Kredi şubeleri, SGK müdürlükleri ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla da tamamlanabilmektedir. Emeklilerin sözleşme öncesinde ek koşulları ve harcama taahhütlerini dikkatlice değerlendirmesi tavsiye edilmektedir.