İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanan düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Düzenlemeye ilişkin iki ayrı kanun teklifinin TBMM komisyonlarındaki inceleme süreci devam ediyor. Kredi şartları tekliflerin yasalaşmasının ardından netleşecek.

İlk defa ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların yakından takip ettiği uygun koşullu konut kredisi kampanyasında resmi süreç henüz başlamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan düşük faizli konut finansmanı düzenlemeleri komisyon aşamasında beklerken, kamuoyunda dile getirilen oran ve vade koşullarına dair resmi bir takvim duyurulmadı.

İlk Evim Konut Kredisi Meclisten Geçti mi?

İlk defa ev alacak vatandaşlar için hazırlanan konut kredisi düzenlemeleri henüz Meclis Genel Kurulunda yasalaşmadı. TBMM Başkanlığına sunulan iki farklı kanun teklifi, ilgili komisyonlarda değerlendirilmeye devam ediyor. Düzenlemeler yasalaşmadan başvuru sürecinin başlatılması mümkün görünmüyor.

Meclis kayıtlarında yer alan tekliflerin ayrıntıları şu şekildedir:

17 Haziran 2026 Tarihli Teklif: 2/3727 esas numaralı teklif, 18 ile 35 yaş arasındaki gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını içeriyor. Şartlar arasında adayın, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması yer alıyor.

2/3727 esas numaralı teklif, 18 ile 35 yaş arasındaki gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını içeriyor. Şartlar arasında adayın, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması yer alıyor. 1 Temmuz 2026 Tarihli Teklif: 2/3758 esas numaralı teklif, 2027 yılına kadar ilk kez konut alacak yurttaşlara kamu bankaları kanalıyla uygun finansman verilmesini amaçlıyor. Düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Düşük Faizli Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

İlk Evim konut kredisi başvuru tarihleri henüz resmi makamlar tarafından ilan edilmedi. 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bir başvuru takvimi bulunmuyor. Meclis komisyonlarındaki kanun tekliflerinin oylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru takviminin kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Yüzde 1,20 Faiz ve 180 Ay Vade İddiaları Doğru mu?

Kamuoyunda sıklıkla dile getirilen yüzde 1,20 faiz oranı ile 180 ay vade seçeneği hakkında resmi kurumlarca yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor. Kredi üst limitleri, gelir kriterleri, peşinat tutarı ve anlaşmalı bankalar gibi başvuru şartları kanun tekliflerinin yasalaşma sürecinden sonra kesinleşecek.

Esas Numarası Sunulma Tarihi Kapsamı Mevcut Durumu 2/3727 17 Haziran 2026 18-35 yaş arası gençlere devlet destekli konut kredisi Komisyonda 2/3758 1 Temmuz 2026 2027 sonuna kadar ilk kez konut edineceklere finansman Plan ve Bütçe Komisyonunda

Başvuruların hangi bankalar aracılığıyla toplanacağı ve şartların nasıl uygulanacağı, kanun tekliflerinin onaylanmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve kamu bankaları tarafından duyurulacak.