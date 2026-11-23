Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik Kasım 2026 dönemi promosyon ve ek finansal destek paketini duyurdu. Maaşını 3 yıl süreyle bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken ek ürünlerle destek tutarı 90 bin liraya ulaşıyor.

Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırladığı Kasım 2026 dönemi promosyon tarifesini kamuoyuyla paylaştı. Maaşını kamu bankasına taşıyan veya mevcut sözleşmesini yenileyen hak sahipleri için doğrudan nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz finansman ve harcama iadelerini kapsayan çok yönlü bir ek destek programı devreye alındı.

Ziraat Bankası Emekli Nakit Promosyon Tutarları

Ziraat Bankası, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine aylık gelir tutarına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında peşin promosyon ödüyor. Başvuru işlemlerinin onaylanmasının ardından belirlenen net tutar, emeklilerin vadesiz hesaplarına tek seferde yatırılıyor.

Mevcut sözleşmesi devam eden emekliler, bankada aktif haciz veya takip kaydı bulunmaması durumunda aradaki farkı mahsup ederek taahhütlerini yeni promosyon rakamları üzerinden güncelleyebiliyor.

Emeklilere Sunulan 90 Bin TL Değerindeki Finansman Paketi

Banka, doğrudan nakit ödemenin haricinde emeklilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 90 bin TL değerine ulaşan çoklu kampanya modeli sunuyor. Emekliler, tek seferde karşılıksız ödeme yerine dört ayrı bankacılık ürününün şartlarını yerine getirerek bu finansal olanakların tamamından yararlanabiliyor.

Sıfır Faizli Kredi: Maaşını bankaya yeni aktaranlara özel ilk maaş ödemesinin ertesi günü 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi hakkı veriliyor.

Maaşını bankaya yeni aktaranlara özel ilk maaş ödemesinin ertesi günü 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi hakkı veriliyor. Faizsiz Nakit Avans: Emekli müşterilere acil ihtiyaçları için 3 taksitli ve 25 bin TL üst limitli faizsiz nakit avans olanağı tanınıyor.

Emekli müşterilere acil ihtiyaçları için 3 taksitli ve 25 bin TL üst limitli faizsiz nakit avans olanağı tanınıyor. Fatura Ödeme İadesi: Otomatik ödeme talimatı verilen faturalarda yüzde 25 geri ödeme yapılarak 12 ayda toplam 6 bin TL nakit iade sağlanıyor.

Otomatik ödeme talimatı verilen faturalarda yüzde 25 geri ödeme yapılarak 12 ayda toplam 6 bin TL nakit iade sağlanıyor. Bankkart Lira Kazanımı: Market, sağlık ve belirlenen sektörlerde yapılan alışverişler karşılığında toplamda 6 bin TL Bankkart Lira hediye ediliyor.

Ziraat Bankası Promosyon Başvuru Kanalları

Emekli maaşı promosyon başvuruları şubeye gitmeye gerek kalmadan Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM'ler ve 0850 220 00 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca SMS ile işlem yapmak isteyen vatandaşlar, PRO yazıp boşluk bırakarak 11 haneli T.C. kimlik numarasını 4757 numarasına gönderip müşteri temsilcisinin aramasını bekleyerek taahhüt onayını verebiliyor.