Emekli maaşlarına yapılacak yeni dönem artışlarına yönelik hazırlıklar bütçe görüşmeleriyle birlikte hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini doğrudan ilgilendiren düzenlemelerde enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı ve seyyanen artış alternatifleri kapsamlı biçimde ele alınıyor. İlgili bakanlıkların koordinasyonunda yürütülen teknik çalışmalarda bütçe olanakları ve aktüeryal dengeler öncelikli kriterler arasında bulunuyor.

Taban Aylık İçin Masada Bulunan Rakamlar

Halen 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için kanuni enflasyon farkı ve ek bütçe ödenekleri üzerinden iki aşamalı bir artış senaryosu üzerinde duruluyor. Yapılan hesaplamalarda taban aylığın refah payıyla birlikte 30 bin liraya çıkarılması ihtimali ağırlık kazanıyor.

Yasal çerçevede altı aylık periyotlarla güncellenen taban maaş uygulamasına dair öngörülen olası artış kademeleri şu şekilde sıralanıyor:

Yasal Enflasyon Oranı: Taban aylığa yansıtılması beklenen yaklaşık yüzde 11 oranındaki kanuni farkla tutar 26 bin lira bandına ulaşıyor.

Taban aylığa yansıtılması beklenen yaklaşık yüzde 11 oranındaki kanuni farkla tutar 26 bin lira bandına ulaşıyor. Refah Payı ve Ek Destek: Bütçe komisyonundan genel kurula uzanan süreçte ilave edilecek ödeneklerle taban aylığın 30 bin lira düzeyine çıkarılması öngörülüyor.

Bütçe komisyonundan genel kurula uzanan süreçte ilave edilecek ödeneklerle taban aylığın 30 bin lira düzeyine çıkarılması öngörülüyor. Alım Gücünü Koruma Adımları: Gelir kaybını önlemeye odaklanan hükümet politikalarının yeni dönemde de sürdürülmesi hedefleniyor.

Prim Günü ve Hakkaniyet Esaslı Yeni Model

Yeni maaş düzenlemelerinde gündeme gelen en kritik başlıklardan birini prim gün sayısına dayalı hakkaniyet modeli oluşturuyor. Uzmanlar, emeklilik sisteminde yaş sınırlandırması yerine prim gününe göre farklılaşan adil bir artış politikasının uygulanması gerektiğini vurguluyor. 3 bin 600 gün prim ödeyen bir sigortalı ile 9 bin gün prim ödeyen çalışanın aynı taban maaşı almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik Verileri ve Kapsam

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde dul, yetim, maluliyet ve engelli aylığı alan hak sahipleri dahil toplam 17 milyon 150 bin maaş dosyası bulunuyor. Doğrudan kendi primiyle emekli olan vatandaşların sayısı ise 12 milyonu aşıyor. Bütçe imkanları doğrultusunda dağıtılacak payın geniş kitleyi kapsaması hedefleniyor.