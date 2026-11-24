Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık birinci dönem destekleme başvuruları 1 Aralık 2026 Salı günü mesai bitimiyle tamamlanıyor. Üreticilere buzağı için 2 bin, malak için 4 bin, kuzu ve oğlak için 430 lira ödeme yapılacak. Başvurular tarımsal örgütler ve tarım müdürlükleri üzerinden alınıyor.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi, 2026 yılı birinci dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvurularında sona gelindiğini duyurdu. Ülke genelinde binlerce üreticiyi yakından ilgilendiren destek süreci, 1 Aralık 2026 Salı günü mesai bitiminde tamamlanacak. TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin sistemde yaşanabilecek yoğunluklar sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Hayvancılık Desteği Ödeme Miktarları

2026 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere hayvan türüne göre değişen tutarlarda doğrudan nakdi hibe aktarılacak. Açıklanan temel destek rakamlarına göre üreticilere buzağı başına 2 bin TL, malak başına 4 bin TL, kuzu ve oğlak başına ise 430 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Destek Kapsamındaki Hayvan Ödeme Tutarı Buzağı 2.000 TL Malak 4.000 TL Kuzu 430 TL Oğlak 430 TL

Desteklemeden Yararlanma Şartları

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerinden faydalanabilmek için hayvanların 2026 yılı içinde doğmuş olması zorunludur. Bunun yanı sıra ilgili hayvanların resmi programlı aşılarının eksiksiz yapılmış olması ve en az 120 günlük yaş şartını sağlamış bulunması gerekmektedir.

Hayvanların 2026 takvim yılı içerisinde doğmuş olması,

Mevzuata uygun programlı aşı uygulamalarının eksiksiz tamamlanması,

Hayvanların en az 120 günlük yaş sınırına ulaşmış bulunması şartı aranmaktadır.

Başvuru Süreci ve İşletme Kuralları

Başvurular yetiştiricilerin üyesi olduğu tarımsal örgütler ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri üzerinden kabul ediliyor. Örgüt bulunmayan bölgelerde müracaatlar doğrudan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılıyor.

Farklı illerde birden fazla işletmesi bulunan üreticilerin, göçer hayvancılık yapanlar hariç tutulmak kaydıyla, her bir işletme için bulunduğu ilde ayrı başvuru yapması şart koşuluyor. Aynı il hudutları dahilinde birden fazla tesise sahip yetiştiriciler için ise tek bir başvuru yeterli görülüyor. 1 Eylül 2026 tarihinde açılan ilk dönem sürecinde kaydını oluşturan yetiştiriciler, ikinci ve üçüncü dönemler için de otomatik olarak başvuru yapmış sayılacak.

Üreticilere Zamanında Başvuru Çağrısı

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, devlet tarafından sağlanan bu hibe desteklerinin sektöre ve üreticilere büyük ekonomik katkı sunduğunu ifade etti. Çelik, yetiştiricilerin hak kaybına uğramaması adına başvuru sürecini titizlikle takip ederek 1 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar tüm resmi işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.