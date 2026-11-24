Ankara'da otobüs, metro ve Ankaray ile işe gidip gelen çalışanların aylık toplu taşıma faturası belli oldu. EGO Genel Müdürlüğü tarifesine göre ayda 22 iş günü (44 tek yön biniş) üzerinden yapılan hesaplamalar, aktarmasız ve aktarmalı güzergâhlar ile kart ve temassız ödeme seçenekleri arasındaki maliyet farkını gözler önüne seriyor.

Başkentte çalışanların aylık bütçesinde ulaşım giderleri en belirleyici kalemler arasında yer alıyor. EGO Genel Müdürlüğü'nün tarifesi baz alınarak hazırlanan 22 iş günlük ulaşım hesabında, haftada beş gün işe giden ve eve dönen bir kişinin ayda toplam 44 tek yön biniş yaptığı varsayımı üzerinden senaryolar oluşturuldu.

Güzergâh yapısına ve aktarma ihtiyacına bağlı olarak aylık maliyetin nasıl şekillendiği dikkat çekiyor.

Güncel Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Ne Kadar?

Paylaşılan tarife bilgilerine göre Ankara'da standart şehir içi toplu taşıma ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

Tam bilet: 40 TL

Öğrenci bileti: 20 TL

Tam kart aktarma: 20 TL

Öğrenci kartı aktarma: 12 TL

Öğrenci abonmanı: 650 TL

Kredi kartıyla doğrudan biniş: 46 TL

NFC ve cep telefonuyla biniş: 45 TL

Bu ücretler standart şehir içi tarifeye tabi EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve kapsamdaki hatlar için uygulanırken; dış ilçelerdeki bazı hatlarda ve özel tarifeli güzergâhlarda farklı tutarlar geçerli olabiliyor.

22 Günlük İşe Gidiş Gelişte Aylık Maliyet Nasıl Değişiyor?

Ayda 22 iş günü boyunca gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 44 biniş üzerinden değerlendirme yapıldığında, ödeme yöntemi ve aktarma durumu aylık harcamayı doğrudan etkiliyor:

Aktarmasız tam bilet (44 biniş x 40 TL): Aylık 1.760 TL tutuyor.

Günde tek aktarmalı tam bilet (44 biniş x 40 TL + 22 aktarma x 20 TL): Binişlere ek olarak 22 aktarma bedeli eklendiğinde aylık tutar 2.200 TL seviyesine çıkıyor.

Öğrenci tarifesi (aktarmasız 44 biniş x 20 TL): Aylık 880 TL olurken, öğrenci abonmanı 650 TL olarak öne çıkıyor; günde tek aktarma eklendiğinde (22 x 12 TL = 264 TL) bilet bazlı hesaba ek maliyet yansıyor.

Kredi kartı veya NFC ile doğrudan biniş (44 biniş): Tam kart yerine doğrudan kredi kartıyla (46 TL x 44 = 2.024 TL) veya NFC/cep telefonuyla (45 TL x 44 = 1.980 TL) ödeme yapıldığında aylık tutar daha yüksek seviyede oluşuyor.

220 TL Tasarruf Etmek İsteyenler Bunu Yapsın! Kredi Kartı Yerine Başkent Kart Farkı: Kredi kartı veya NFC ile yapılan binişlerde EGO’nun 20 TL’lik aktarma indirimi geçerli olmadığı için aktarmalı bir güzergâhta temassız kredi kartı kullanmak maliyeti aylık 4.048 TL 'ye kadar çıkarıyor. Başkent Kart kullanımı, aktarmalı yolculuklarda çalışana ayda 1.408 TL tasarruf sağlıyor.

Merkez Ring Hatları Avantajı: Raylı sistemler (Metro/Ankaray) ile EGO’nun belirlediği merkez ring otobüsleri arasındaki ilk aktarma ücretsiz olduğu için bu hatları kullanan çalışanlar aktarma ücreti ödemeden aylık 1.760 TL ile ulaşımını tamamlayabiliyor.

Sabah 06.00 - 07.00 İndirimi: İşe gidiş saatini 07.00 öncesine çeken tam Başkent Kart sahipleri, biniş başına 10 TL avantaj sağlayarak aylık faturalarını 220 TL düşürebiliyor.

Aktarma ve Ödeme Seçenekleri Bütçeyi Nasıl Etkiliyor?

Evinden iş yerine tek araçla ulaşabilen Ankaralı çalışanlar ile metro-otobüs ya da hat değişimi yapmak zorunda kalanlar arasında aylık ulaşım farkı belirginleşiyor. Özellikle her gün aktarma yapmak durumunda kalan tam kart kullanıcıları için 20 TL'lik aktarma ücreti, aylık gideri yüzlerce lira yukarı taşıyabiliyor.

Ayrıca kredi kartı veya mobil temassız/NFC binişlerin standart tam karta kıyasla biniş başına daha yüksek ücretlendirilmesi, düzenli işe gidip gelenler açısından kart kullanım tercihini önemli bir tasarruf başlığı haline getiriyor. Kendi güzergâhındaki vasıta sayısını ve aktarma süresini dikkate alan çalışanlar, aylık ulaşım bütçesini bu tarifeler üzerinden daha net planlayabiliyor.