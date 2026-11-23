Gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşların finansman maliyetlerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme kaydedildi. Akbank ve VakıfBank, sundukları konut kredisi ürünlerindeki faiz oranlarında indirime giderek tüketiciler için güncellenen geri ödeme koşullarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan faiz düzenlemesiyle birlikte 1 milyon Türk Lirasından 5 milyon Türk Lirasına kadar olan finansman taleplerinde aylık taksit tutarları ve toplam maliyetler yeniden şekillendi.

Akbank İlk Evim Konut Kredisi Oranlarında Düzenleme Yapıldı

Akbank, ev sahibi olmak isteyen müşterilerine yönelik sunduğu ilk evim konut kredisi faiz oranını yüzde 2,90 seviyesinden yüzde 2,85 seviyesine düşürdü. Gerçekleştirilen bu sınırlı faiz indirimi sonrasında, konut alımı için finansman arayan tüketicilerin aylık ödeyeceği taksit tutarları ve bankaya yapılacak toplam geri ödeme miktarları güncellendi.

VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi Geri Ödeme Koşulları

VakıfBank, SarıPanjur Konut Kredisi ürününde faiz oranlarını aşağı çekerek konut alıcılarına yönelik yeni ödeme planını duyurdu. Bankanın paylaştığı güncel hesaplamalara göre 1 milyon Türk Lirası tutarında kredi kullanan vatandaşların aylık taksit ödemesi 29 bin 421 Türk Lirası 45 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kamu ve özel bankacılık sektöründe gerçekleşen bu faiz güncellemeleri, gayrimenkul piyasasında kredi kullanarak ev satın almayı hedefleyen tüketicilerin finansman yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bankaların sunduğu güncel indirimler kapsamında, farklı kredi tutarları için belirlenen yeni maliyet tabloları yürürlüğe girdi. Kredi kullanacak kişilerin bütçelerine uygun vade ve ödeme planlarını tercih edebilmeleri için çeşitli seçenekler sunuluyor.

Konut Kredisi Başvurusu İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

Faiz indirimi uygulanan konut kredisi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini ilgili bankaların fiziki şubeleri üzerinden ya da sunulan diğer resmi başvuru kanalları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde talep edilen kredi tutarı ile sunulacak nihai faiz oranları belirli kriterlere göre şekilleniyor.