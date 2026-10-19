VakıfBank, ilk kez bireysel kredi kartı sahibi olacak müşterilerine özel faizsiz nakit avans kampanyasını duyurdu. Başvurusu onaylanan kullanıcılar, 25 bin liraya kadar finansmanı masrafsız ve 3 taksit seçeneğiyle kullanabilecek. Kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

VakıfBank, yeni bireysel kredi kartı müşterilerine yönelik maliyet avantajı sağlayan yeni finansman desteğini devreye aldı. Bankanın sunduğu kampanya çerçevesinde, başvurusu onaylanan ve kartı teslim edilen kullanıcılar 25 bin liraya kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkanından tek seferlik faydalanabiliyor.

VakıfBank Faizsiz Nakit Avans Kampanyası Şartları

Kampanyadan 14 Temmuz ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında ilk kez bireysel kredi kartı edinen müşteriler yararlanabilir. Tanımlanan nakit avans limiti, kredi kartı limitinin yüzde 25'ini aşamaz ve en az 500 TL ile en fazla 25 bin TL arasında kullanılabilir.

Sunulan bu imkandan her müşteri yalnızca bir defaya mahsus olarak faydalanma hakkına sahiptir. Başvuru sürecinde ve öncesinde dikkat edilmesi gereken temel katılım kriterleri şu şekildedir:

İlk kez VakıfBank bireysel kredi kartı sahibi olmak ve başvurunun onaylanması,

Mevcut bir VakıfBank kredi kartına sahip olmamak,

Son 6 ay içinde kayıp, çalıntı ya da müşteri talebiyle kredi kartı iptali yapmamış olmak,

Kredi kartı kullanılabilir nakit avans limitinin yeterli seviyede bulunması.

Faizsiz Nakit Avans Ödeme Planı ve Taksit Tutarları

VakıfBank tarafından tahsis edilen 25 bin liralık nakit avans, 3 eşit taksit halinde herhangi bir masraf veya ek faiz yansıtılmadan geri ödenir. Kullanılan anapara tutarı vade sonunda birebir karşılanarak toplam maliyet artışı engellenir.

Kullanılan Finansman Vade (Taksit Sayısı) Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme 25.000 TL 3 Ay 8.333,33 TL 25.000 TL

Sistem kaynaklı kuruş yuvarlamaları sebebiyle son taksit miktarında ufak farklılıklar meydana gelebilir.

Faizsiz Nakit Avans Başvurusu ve Kullanım Adımları

Kredi kartı onaylanarak eline ulaşan müşteriler, teslim tarihinden itibaren bir ay içinde nakit avans talebinde bulunmalıdır. Bu sürenin aşılması halinde kampanya hakkı geçerliliğini yitirmektedir.

Kullanım işlemleri VakıfBank Mobil uygulaması, internet bankacılığı platformu ya da Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla doğrudan gerçekleştirilebilir. Kullanıcıların ilgili dijital kanallara giriş yaptıktan sonra menüde yer alan Taksitli Nakit Avans adımını seçerek talimat vermeleri gerekmektedir.