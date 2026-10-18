2027 yılında asgari ücrete yapılacak artış, geçmişte dondurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlerin ödeyeceği ihya borçlarını yükseltebilir. Ankara'da emeklilik hazırlığı yapan esnaf ve sigortalıları da ilgilendiren yeni hesaplamalar, prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli maliyet farklarını ortaya koyuyor.

Ankara'da emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamayı planlayan Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren yeni maliyet hesaplamaları gündeme geldi. 2027 yılında asgari ücrete yapılacak artışın, geçmiş dönemlerde dondurulan sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlerin ödeyeceği tutarları yükseltmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre prim borçları nedeniyle durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri, ihya işlemiyle yeniden kazanılabiliyor. Bu işlem kapsamında hesaplanan borcun ödenmesiyle birlikte ilgili süreler emeklilik hesabına dahil ediliyor.

İhya tutarları, başvuru tarihinde geçerli olan prime esas kazanç sınırlarına göre belirleniyor. Bu nedenle asgari ücretteki değişiklikler, emeklilik için prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalıların maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Bağ-Kur İhya Bedeli 2026 Yılında Ne Kadar?

2026 yılında Bağ-Kur ihya bedeli, prime esas günlük kazancın yüzde 45'i üzerinden hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme tutarı 495,45 TL olarak uygulanıyor.

Mevcut hesaplamalara göre ihya maliyetleri şu şekilde:

Günlük ihya bedeli: 495,45 TL

30 günlük ihya bedeli: 14.863,50 TL

360 günlük ihya bedeli: 178.362 TL

Yüzde 28,4 zam senaryosunda yıllık maliyet: Yaklaşık 229.017 TL

Yıllık tahmini maliyet artışı: Yaklaşık 50.655 TL

Söz konusu rakamlar, 2027 yılı için yüzde 28,4 oranında asgari ücret artışı yapılması varsayımına dayanıyor.

2027 Yılında İhya Borçları Daha da Yükselebilir

Asgari ücretin yüzde 30 artırılması durumunda 360 günlük ihya maliyetinin yaklaşık 231 bin 871 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Yüzde 35 artış senaryosunda ise aynı süre için ödenecek tutar yaklaşık 240 bin 789 liraya çıkabilecek.

Kesin ödeme tutarları, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından netleşecek.

Emeklilik İçin Borçlanma ve İhya Şartları

Eksik prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar, gerekli koşulları taşımaları halinde doğum ve askerlik borçlanması seçeneklerinden yararlanabiliyor. Doğum borçlanmasında yüzde 32, askerlik borçlanmasında yüzde 45 prim oranı uygulanıyor.

Borçlanma işlemlerinde kısmi ödeme mümkünken Bağ-Kur ihyasında hesaplanan borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. SGK tarafından bildirilen ihya borcu için üç aylık ödeme süresi bulunuyor.

Ankara'daki sigortalılar, SGK hizmet dökümlerini inceleyerek dondurulan sürelerini, eksik prim günlerini ve emeklilik koşullarını kontrol edebiliyor.