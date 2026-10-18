Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnaf, çiftçi ve kendi hesabına çalışanları ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Prim gün şartının 9000'den 7200'e indirilmesini öngören çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, kapsama giren sigortalılar 1800 gün daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi ise henüz kesinleşmedi.

Türkiye'de milyonlarca Bağ-Kur sigortalısının beklediği prim indirimi düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gündemindeki düzenleme, özellikle küçük esnaf ve kendi adına çalışanların emeklilik için tamamlaması gereken prim süresinin azaltılmasını hedefliyor.

Mevcut sistemde 9000 gün prim şartına tabi olan Bağ-Kur sigortalıları için bu sürenin 7200 güne düşürülmesi değerlendiriliyor. Böylece prim yükümlülüğünde 1800 günlük, başka bir ifadeyle 5 yıllık azalma sağlanabilecek.

Ancak prim gün sayısının düşürülmesi, bütün sigortalıların otomatik olarak beş yıl önce emekli olacağı anlamına gelmiyor. Emeklilikte yaş, sigorta başlangıcı ve diğer yasal koşullar da belirleyici olacak.

Bağ-Kur 7200 Gün Erken Emeklilik Şartları

Gündemdeki düzenlemenin yasalaşması halinde etkilenebilecek sigortalı grupları şu şekilde:

Küçük işletme sahipleri ve esnaflar.

Kendi adına çalışan serbest meslek mensupları.

Kapsama alınmaları halinde tarım Bağ-Kur sigortalıları.

Düzenlemenin şartlarını karşılayan diğer 4/B sigortalıları.

Kapsamın genişletilmesi halinde EYT kapsamında bulunan Bağ-Kur sigortalıları.

Düzenlemenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı, hazırlanacak yasal metinle belirlenecek.

9000 Gün ile 7200 Gün Arasındaki Fark

Prim şartı Gün sayısı Mevcut tam emeklilik şartı 9000 gün Önerilen yeni prim şartı 7200 gün Prim günündeki azalma 1800 gün Çalışma süresi karşılığı 5 yıl

Prim indiriminin uygulanması halinde, gerekli yaş koşulunu sağlayan ve diğer şartları tamamlayan sigortalılar daha az prim günüyle emeklilik başvurusu yapabilecek.

Bağ-Kur Prim İndirimi Ne Zaman Yasalaşacak?

Düzenlemenin 2027 yılı içerisinde hayata geçirilebileceğine yönelik beklentiler bulunuyor. Ancak teklifin TBMM'ye sunulacağı tarih, geçmiş dönem sigortalılarını kapsayıp kapsamayacağı ve yürürlük takvimi konusunda kesinleşmiş bir karar açıklanmış değil.

Çalışmanın yasalaşması durumunda Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik hesabında önemli bir değişiklik gerçekleşecek. Özellikle uzun yıllardır prim ödeyen esnaf ve kendi hesabına çalışanlar için 7200 gün şartının kapsamı belirleyici olacak.