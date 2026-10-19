Kredi faizleri düşecek mi, mevduat getirisi değişecek mi? Merkez Bankasının 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, Ankara’da kredi kullanmayı düşünenlerle birikimini mevduatta değerlendirenlerin gündeminde. Karar saat 14.00’te duyurulacak. Ancak politika faizindeki olası değişiklik, bankaların bütün oranlarının aynı anda değişeceği anlamına gelmiyor. Peki, açıklama hangi faizi kapsıyor, kredi maliyetinde ve mevduat tekliflerinde hangi ayrıntılar önem taşıyor? İşte merak edilenler.

Ankara’da konut ya da ihtiyaç kredisi araştıranlar ile birikimini vadeli hesapta değerlendirenler, 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımladığı takvime göre Para Politikası Kurulu, ekim toplantısını bu tarihte gerçekleştirecek. Karar ve kısa gerekçesi, aynı gün saat 14.00’te bankanın resmî internet sitesinde açıklanacak.

Toplantı öncesinde okuyucunun en çok yanıt aradığı sorular belli: Kredi maliyetleri değişecek mi, mevduat hesapları hangi oranla yenilenecek ve açıklanacak rakam doğrudan banka tekliflerine yansıyacak mı? Bu soruları değerlendirirken politika faiziyle müşteriye sunulan kredi ve mevduat faizini birbirinden ayırmak gerekiyor.

22 Ekim kararı hangi faiz oranını kapsıyor?

Merkez Bankasının temel politika faizi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı. Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli son toplantısında bu oranı yüzde 37’de sabit tuttu. Aynı kararda gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi yüzde 35,5 seviyesinde korundu. 22 Ekim toplantısının sonucu ise henüz açıklanmadı.

Politika faizi, bankanın müşterisine sunduğu konut kredisi ya da vadeli hesap teklifiyle aynı oran değil. Dolayısıyla açıklamada yer alacak bir faiz değişikliğini, bütün banka ürünlerine aynı ölçüde uygulanacak bir değişiklik olarak okumamak gerekiyor. Kredi ve mevduat karşılaştırmasında esas alınacak bilgiler, ilgili bankanın müşteriye sunduğu güncel teklif ve ürün koşulları.

Kredi faizleri kararın ardından hemen değişir mi?

Politika faizindeki değişiklikler, bankacılık sistemindeki kredi ve mevduat fiyatlamasını etkileyebilir. Ancak bu aktarımın hızı ve büyüklüğü her üründe aynı olmayabilir. Bankaların fonlama yapısı, likidite koşulları ve kredi politikaları da fiyatlamada rol oynar. TCMB’nin araştırma gündeminde de politika faizinden kredi ve mevduat oranlarına geçişi belirleyen bu unsurlar yer alıyor.

Ankara’da ev almak veya mevcut ihtiyaçları için finansman sağlamak isteyen bir kişinin yalnızca ilan edilen aylık faiz oranına bakması, teklifin tamamını görmesine yetmez. Aylık taksit, toplam geri ödeme, tahsis ücreti ve varsa sigorta giderleri birlikte incelenmeli. Karşılaştırma aynı kredi tutarı ve aynı vade üzerinden yapıldığında, teklifler arasındaki maliyet farkı daha açık anlaşılır.

Örneğin daha düşük faizle sunulan bir kredinin yanında farklı ürün koşulları bulunabilir. Bu nedenle teklifin hangi şartlarla geçerli olduğu, başvuru sırasında hangi masrafların doğacağı ve ödeme planının toplamı önem taşır. Mevcut kredi borcu bulunanlar açısından ise değerlendirme, yeni başvuru oranından önce kendi sözleşmelerindeki faiz ve ödeme koşullarıyla başlamalı.

Mevduat sahipleri hangi ayrıntılara bakmalı?

Vadeli hesap tarafında da tek başına yüksek görünen bir oran yeterli bilgi sağlamaz. Bankanın duyurduğu faiz; belirli bir tutar aralığı, yeni müşteri koşulu, yeni para girişi veya sınırlı kampanya süresi için geçerli olabilir. Oranın hangi bakiyeye ve kaç gün boyunca uygulanacağı açık biçimde öğrenilmeli.

Mevduat tekliflerini karşılaştırırken aynı tutar ve aynı vade kullanılmalı. Brüt faiz oranının yanında, ilgili kesintiler sonrasında hesaba geçecek net vade sonu getirisi sorulmalı. Ayrıca kampanya sona erdiğinde hesabın hangi koşullarla yenileneceği de kontrol edilmeli. İlk vadede sunulan teklif ile sonraki yenileme oranı aynı olmak zorunda değil.

Vadesi 22 Ekim’e yakın tarihte dolan bir hesabın sahibi için açıklama sonrasında bankanın vereceği yeni teklif önem kazanabilir. Bununla birlikte, toplantıdan önce kesinleşmemiş bir indirim veya artış beklentisini gerçekleşmiş karar gibi değerlendirmek doğru olmaz.

Karar metninde faiz dışında ne izlenmeli?

22 Ekim’de açıklanacak metinde yalnızca faiz rakamı bulunmayacak. Kurulun enflasyon görünümü, beklentiler, ekonomik faaliyet ve risklere ilişkin değerlendirmeleri de kararın gerekçesini anlamaya yardımcı olacak. TCMB, faiz kararlarında geniş bir veri kümesini dikkate aldığını belirtiyor. Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi

Ayrıntılı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise takvimde 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Böylece kredi ve mevduat sahipleri önce 22 Ekim’deki kararı, ardından bankalarının güncel tekliflerini ve toplantı özetindeki açıklamaları takip edebilecek. Ankara’daki bir tüketici için de karşılaştırmanın temelini, beklenti başlıklarından çok yazılı banka teklifi ve toplam maliyet bilgisi oluşturacak.