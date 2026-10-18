Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı öncesinde bankaların TL mevduat hesaplarına sunduğu getiriler yeniden gündeme geldi. 300 bin TL birikimini yıllık yüzde 38 faiz oranıyla 32 gün vadeli hesapta değerlendiren bir yatırımcı, vergi kesintisinin ardından yaklaşık 8 bin 245 lira kazanç elde edebiliyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklikler ise vade sonundaki kazancı etkiliyor.

Türk lirası birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların uyguladığı faiz oranlarını yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim 2026 tarihinde açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde, 300 bin liranın kısa vadeli mevduatta sağlayabileceği kazanç merak ediliyor.

Bankaların mevduat ürünlerinde sunduğu faiz oranları, müşterinin hesap türüne, vade süresine ve kampanya koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle 32 günlük vadeli hesaplar, kısa süreli birikim değerlendirmek isteyenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.

Yapılan hesaplamalara göre 300 bin TL'nin yıllık yüzde 38 faizle 32 gün değerlendirilmesi durumunda brüt faiz geliri 9 bin 994,52 liraya ulaşıyor. Yüzde 17,5 oranındaki stopaj kesintisi sonrasında yatırımcının elde edeceği net tutar ise 8 bin 245,48 lira oluyor.

300 Bin TL'nin 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi

300 bin liralık birikimin vade sonunda sağlayacağı kazanç, bankanın uyguladığı yıllık faiz oranına bağlı olarak değişiyor. Yüzde 17,5 stopaj ve 365 günlük yıl esas alınarak yapılan hesaplamalar şu şekilde:

Ana para: 300.000 TL

Vade süresi: 32 gün

Yüzde 38 faizle net kazanç: 8.245,48 TL

Yüzde 37 faizle net kazanç: 8.028,49 TL

İki faiz oranı arasındaki fark: 216,99 TL

Yüzde 38 faizle vade sonu toplam: 308.245,48 TL

Hesaplanan tutarlar, belirtilen faiz oranları üzerinden hazırlanan örnek senaryoları gösteriyor. Bankaların güncel tekliflerine göre sonuçlar değişebiliyor.

Merkez Bankasının Faiz Kararı Mevduat Getirilerini Etkileyebilir

TCMB Para Politikası Kurulu, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde toplanarak yılın kalan faiz kararlarını açıklayacak.

Politika faizinde olası bir indirimin bankaların mevduat tekliflerine yansıması durumunda, yeni açılacak vadeli hesapların getirilerinde düşüş görülebilecek. Ancak mevduat faizleri bankaların fonlama ihtiyaçlarına göre de belirleniyor.

Mevduat Faizinde Net Kazanç ve Enflasyon Hesabı

Vadeli hesaplardan elde edilen gelir değerlendirilirken brüt faiz yerine vergi kesintisi sonrası kalan net tutarın dikkate alınması gerekiyor.

Enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisi de mevduat kazancının değerlendirilmesinde önem taşıyor. Bu nedenle yatırımcıların nominal faiz getirisiyle reel getiriyi ayrı hesaplaması gerekiyor.