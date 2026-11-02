VakıfBank ile Mudo arasında hayata geçirilen kasım ayı kampanyası, alışveriş severlere büyük fırsatlar sunuyor. 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Mudo dijital kanallarından yapılacak alışverişlerde geçerli olan kampanyada, harcama tutarına bağlı olarak 10.000 TL’ye varan Worldpuan kazanma şansı yer alıyor.

VakıfBank bireysel kredi kartı sahipleri için kasım ayında bütçeleri rahatlatacak yepyeni bir kampanya duyuruldu. Ev dekorasyonu, mobilya ve giyim alışverişlerinde öncü markalardan biri olan Mudo ile ortaklaşa düzenlenen kampanya, online alışveriş yapacak vatandaşlar için cazip koşullar barındırıyor. Alışverişlerinden puan kazanmak ve bütçesine katkı sağlamak isteyenler için tüm detaylar netleşti.

Kampanya Tarihleri ve Geçerli Olan Kanallar

Kampanyanın geçerlilik tarihi 1 Kasım ile 15 Kasım 2026 olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında alışveriş yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri alışveriş kanallarıdır. Belirtilen ödüllerden yararlanabilmek için harcamaların yalnızca Mudo App ve mudo.com.tr üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kampanya fiziki mağazalarda geçerli değildir, bu nedenle mağaza içi yapılan harcamalar kampanya kapsamına dahil edilmemektedir.

Harcama Kademeleri ve Kazanılacak Worldpuan Miktarları

Kampanya çerçevesinde müşterilerin yapacağı harcama tutarlarına göre iki farklı ödül kademesi sunulmaktadır:

3.000 TL ve Üzeri Harcamalar: Tek seferde gerçekleştirilecek 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL Worldpuan hediye edilmektedir.

75.000 TL ve Üzeri Harcamalar: Büyük alışverişler için ödül tutarı artırılmış olup, tek seferde yapılacak 75.000 TL ve üzeri harcamalarda tam 10.000 TL Worldpuan kazanılabilmektedir.

Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri kampanyadan en fazla 10.000 TL Worldpuan kazanabilmektedir. Ayrıca kampanya koşullarının sağlandığı ilk alışveriş ödüllendirilmektedir.

Kampanyaya Katılım Nasıl Sağlanır?

Kampanyadan ödül alabilmek için katılım adımının tamamlanması zorunludur. Müşteriler, VakıfBank Mobil uygulamasında yer alan “Kartınla Kazan” menüsü üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olabilirler. Katılım başvuruları 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında, alışverişten önce veya sonra gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi Kartlar Dahil, Hangileri Hariç?

Kampanyaya VakıfBank bireysel kredi kartları dahildir. Ana karta bağlı olan ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar da kampanyaya dâhil edilmektedir. Buna karşın, ticari kartlar, Bankomat kartlar, yurt dışı işlemleri ile iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri kampanya kapsamı dışındadır. İşlem iptal veya iade durumlarında yüklenen puanlar geri alınırken, avans puan kullanımı kaynaklı iade yapılamadığı durumlarda ilgili tutar karta borç olarak yansıtılacaktır.

Puanların Yüklenme ve Son Kullanım Tarihleri

Kampanya kapsamında hak kazanılan Worldpuan’lar, 23 Kasım 2026 tarihine kadar bireysel ve kullanıma açık olan kredi kartlarına yüklenecek olup, yükleme tarihinden bir sonraki gün kullanılabilir hale gelecektir. Puanların son kullanım tarihi 23 Aralık 2026 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kullanılmayan Worldpuan’lar 24 Aralık 2026 tarihinde silinecektir.