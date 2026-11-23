Kamuya personel alımı bekleyen adaylar için 23 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de iki kapsamlı ilan yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 9 bin erkek uzman erbaş, İçişleri Bakanlığı'na ise 1.170 sözleşmeli personel alınacak; toplam 10 bin 170 kişilik kadro için başvuru tarihleri, KPSS taban puanları ve kılavuz detayları netleşti.

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği personel alımı gündeminde yeni ve geniş kapsamlı bir sayfa açıldı.23 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan duyurularla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplam 10 bin 170 personel istihdam edileceği açıklandı. İlanların yayımlanmasının ardından adaylar başvuru ekranlarına, kadro dağılımlarına, KPSS puan şartlarına ve sınav takvimine yoğun ilgi göstermeye başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin Erkek Uzman Erbaş Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 2027 yılı kapsamında toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak. Alımlar yalnızca jandarma branşıyla sınırlı kalmayıp lojistik, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve özel mesleki alanları da kapsıyor.

Kadro dağılımı ve branş kontenjanları şu şekilde sıralanıyor:

Kadro / Branş Alınacak Personel Jandarma 8.174 Lojistik 500 Sıhhiyeci 200 Muhabere 100 Havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyecisi) 10 Bando 5 Kurbağa adam 5 At bakıcısı 3 Bot serdümeni 3 Toplam 9.000

Jandarma uzman erbaş başvuruları 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı ve 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden JSGA Personel Temin Sistemi aracılığıyla alınacak. Adayların sınav ve başvuru koşullarına ilişkin tüm ayrıntılara "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu" üzerinden ulaşabileceği belirtiliyor.

Jandarma Uzman Erbaş Alımında KPSS Şartı Nasıl Uygulanacak?

Jandarma uzman erbaş alımında KPSS koşulu tercih edilecek branşa göre farklılık gösteriyor. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor. Lojistik branşında ise ilgili bölümler için taban puan 50 olarak uygulanırken, bazı lojistik kadrolarında mesleki belgelerle KPSS puanı şartı aranmaksızın da başvuru imkânı tanınıyor. Adayların ayrıca yaş, öğrenim, sağlık ve mesleki yeterlilik kriterlerini sağlaması şart koşuluyor.

İçişleri Bakanlığı 1.170 Sözleşmeli Personel Alacak: Tarihler ve Puan Türleri

Resmî Gazete'deki diğer ilana göre İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 1.170 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kontenjanın 119'u Bakanlığın merkez birimlerine,1.051'i ise taşra birimlerine ayrılırken, personel alımında seçim süreci sözlü sınav ile yürütülecek.

İçişleri Bakanlığı alımına başvuracak adayların 2026 KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekiyor:

Lise mezunları: KPSSP94 puan türünden en az 60 puan

Ön lisans mezunları: KPSSP93 puan türünden en az 60 puan

Lisans mezunları: KPSSP3 puan türünden en az 60 puan

Asgari 60 puan şartı başvuru için yeterli olsa da bu puan tek başına sözlü sınava katılma hakkı vermiyor; KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. İçişleri Bakanlığı başvuruları 7 Aralık 2026'da başlayıp 11 Aralık 2026'da sona erecek ve işlemler e-Devlet üzerinden ile Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak sınav duyurusundaki bağlantı üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru sürecinde hak kaybı yaşanmaması adına adayların kendi eğitim düzeylerine ve tercih edecekleri kadroya ait özel şartları ilgili kılavuz ve ilan metinlerinden dikkatle incelemesi gerekiyor.