Adalet Bakanlığı, İstanbul merkezli fon soruşturmasında el konulan mal varlıklarını ve uygulanan adli tedbirleri açıkladı. Yürütülen işlemler kapsamında 91 şirkete kayyım atanırken, binlerce taşıt ile yüzlerce taşınmaz dondurularak 44,58 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına yönelik yürütülen fon soruşturmasına dair kapsamlı bilanço duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında devreye sokulan adli tedbirleri, el konulan araçları, yurt dışına aktarılan fonları ve yürütülen iade süreçlerini ayrıntılı verilerle kamuoyuna aktardı.

Şüpheliler ve Şirketler Hakkında Uygulanan Tedbirler

Fon soruşturması dosyasında toplam 632 şüpheli yer alırken, adli makamların kararıyla 91 şirkete kayyım atandı ve yönetimleri TMSF bünyesine devredildi. Soruşturma sürecinde 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin banka hesapları dondurularak mal varlıklarına doğrudan el konuldu.

El Konulan Taşınır ve Taşınmazların Dökümü

Adalet Bakanlığı verilerine göre, kayyım idaresine geçen şirketlerin kurumsal mülkiyeti dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait çok sayıda taşıt ve gayrimenkul hakkında el koyma kararı verildi. Soruşturma dosyasında 307 şirketin ortaklık payına tedbir konulurken, el konulan diğer varlıklar şu şekilde listelendi:

Kara Araçları: 1.867 adet motorlu kara taşıtı

1.867 adet motorlu kara taşıtı Taşınmaz Varlıklar: 378 adet gayrimenkul ve arsa

378 adet gayrimenkul ve arsa Hava ve Deniz Taşıtları: 4 adet hava aracı ile 3 adet deniz yatı

4 adet hava aracı ile 3 adet deniz yatı Şirket Hisseleri: 307 firmanın ortaklık payı

Yurt Dışına Kaçırılan Fonlar ve Gönüllü İadeler

Mali incelemelerde şüpheli şahısların Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dokuz ülkeye fon kaçırdığı belirlendi. Yabancı ülkelerde tespit edilen yaklaşık 13 milyar Türk lirası karşılığındaki döviz cinsi mal varlığı donduruldu. Bu kaynakların Türkiye'ye kazandırılarak TMSF bünyesindeki resmi hesaplara aktarılması amacıyla adli istinabe süreçleri başlatıldı.

Öte yandan yürütülen gönüllü iade ve geri kazanım mekanizmaları çerçevesinde 85 şüpheliden toplam 44,58 milyar liralık kaynak tahsilatı yapıldı. Bakanlık yetkilileri, suçtan elde edilen varlıkların şirketler ya da sınır ötesi hesaplar üzerinden yargıdan kaçırılamayacağını, hak sahiplerinin korunması amacıyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.