DenizBank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için güncel ihtiyaç kredisi hesaplama tablosunu yayımladı. 100 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli kredide aylık faiz oranı %2,89 olarak belirlenirken, aylık taksit tutarları ve yasal vade limitleri nakit arayanların gündemine yerleşti.

Günlük yaşamın artan masrafları, beklenmeyen harcamalar veya bireysel finansman ihtiyaçları doğrultusunda bankaların sunduğu kredi seçenekleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle bütçesini dengelemek isteyenler için bankalar güncel ödeme tablolarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda DenizBank tarafından yayımlanan güncel ihtiyaç kredisi simülasyonları, özellikle 100 bin TL kredi çekmek isteyenler için net bir ödeme planı sunuyor.

Bankanın resmi tablosuna göre, 100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 36 ay vade seçeneği tercih edildiğinde uygulanan aylık faiz oranı %2,89 olarak hesaplanıyor. Bu koşullar altında kredi kullanan bir vatandaşın her ay ödemesi gereken taksit tutarı 5.112,11 TL olarak karşımıza çıkıyor. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere kredi tutarının binde 5'i oranında alınıyor. Tabloda yer alan sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı; tahsis ücreti, vergi ve sigorta primlerinden oluşurken, ortalama 35 yaş baz alınarak yapılan hesaplamalarda 100 bin TL için 36 ay vadede sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı 7.565,36 TL olarak belirleniyor.

Farklı Tutar ve Vade Seçenekleri Neler Sunuyor?

DenizBank'ın paylaştığı örnek ödeme tablosunda farklı bütçelere hitap eden alternatif kredi tutarları da yer alıyor. Tabloya göre öne çıkan diğer örnekler şu şekildedir:

20.000 TL Kredi: 36 ay vade ve %2,89 faiz oranıyla aylık taksit 1.022,42 TL oluyor.

50.000 TL Kredi: 36 ay vade ve %2,89 faiz oranıyla aylık taksit 2.556,05 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

125.000 TL Kredi: 36 ay vade ve %2,89 faiz oranında ise aylık taksit tutarı 6.390,13 TL olarak hesaplanıyor.

Uzmanlar, sunulan bu faiz oranlarının 125.000 TL'ye kadar olan tutarlarda ve 34-35-36 ay vadelerde geçerli olduğunu, daha yüksek tutarlar veya farklı vade dilimlerinde oranların değişiklik gösterebileceğini vurguluyor.

Yasal Vade Sınırları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bireysel kredi kullanımında BDDK ve yasal mevzuat gereği uygulanan vade sınırlamaları titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Kredi tutarlarına göre azami vade sınırları şu şekilde belirlenmiştir:

125.000 TL ve altındaki tutarlar için maksimum vade 36 aya kadardır .

125.000 TL ile 250.000 TL arasındaki tutarlar için vade sınırı 24 aydır .

250.000 TL üzerindeki yüksek tutarlar için ise yasal vade sınırı en fazla 12 aydır.

Bunun yanı sıra, müşterinin Findeks kredi notu, borçluluk durumu, gelir düzeyi, segmenti ve çalışma şekline göre faiz oranlarında ve maliyetlerde kişiye özel değişiklikler yaşanabiliyor. Kredi başvurusunda bulunmayı planlayan vatandaşların, sözleşme ve ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranlarını, tüm masraf, ücret ve komisyon detaylarını banka yetkililerinden detaylıca öğrenmesi büyük önem taşıyor.