Paraf, Tarım Kredi Koop Marketler'de geçerli olacak Kasım ayı kampanyasını duyurdu. Kasım ayı boyunca farklı günlerde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlere toplamda 1.000 TL ParafPara hediye ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için harcama öncesinde katılım sağlamak gerekiyor.

Mutfak masraflarını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu market kampanyalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Artan gıda harcamalarına karşı avantaj sağlayan duyurulara bir yenisi daha eklendi. Halkbank'ın popüler kart markası Paraf, Tarım Kredi Koop Marketler ile güçlerini birleştirerek müşterilerine özel cazip bir kampanya başlattı. Kasım ayı boyunca geçerli olacak bu özel fırsat, temel gıda alışverişlerinden puan kazanmak isteyen kart sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Kampanya Tarihleri ve Kazanım Şartları Nelerdir?

1 Kasım – 30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, belirli kurallar çerçevesinde yapılandırıldı. Paraf sahiplerinin kampanyadan maksimum düzeyde faydalanabilmesi için bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Kampanya kapsamında, Tarım Kredi Koop Marketler'den tek seferde ve farklı günlerde yapılacak 2.000 TL ve üzeri her market alışverişine 125 TL ParafPara veriliyor. Müşteri bazlı yürütülen bu kampanyada bir kişinin kazanabileceği üst sınır 1.000 TL ParafPara olarak belirlendi.

Fırsattan tam anlamıyla yararlanmak isteyenlerin harcamalarını tek bir günde toplamak yerine, farklı günlere yayarak gerçekleştirmesi kuralın temelini oluşturuyor. Farklı günlerde yapılan 2.000 TL ve üzeri işlemler, her defasında 125 TL kazandırarak kademeli olarak toplam 1.000 TL'ye ulaşıyor.

Kampanyaya Nasıl Katılınır?

Kampanyadan ödül kazanabilmek için alışveriş yapmadan önce sisteme kayıt olunması zorunlu tutuluyor. Katılım sağlamak için iki farklı alternatif kanal sunuluyor:

Paraf Mobil uygulamasından kart kampanyaları bölümüne girilerek "Hemen Katıl" butonuna tıklanabilir.

Alternatif olarak bankada kayıtlı olan cep telefonundan TARIM yazıp 3404 numarasına ücretsiz SMS gönderilebilir.

SMS ile katılımın geçerli olabilmesi için mesajın Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden gönderilmesi ve bankada kayıtlı müşteri numarasına ait hat olması gerekiyor. Katılım talebinin banka sistemine ulaşmasının ardından onay mesajı ile süreç tamamlanıyor.

Hangi Kartlar Dahil, Puanlar Ne Zaman Yükleniyor?

Kampanyaya Paraf, Parafly, sanal kartlar ve ek kartlar dahil ediliyor. Buna karşın Paraf Debit Kartlar, ticari kartlar, ParafPara kullanılarak yapılan işlemler ile iptal ve iade edilen alışverişler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Kazanılan ParafPara'lar, işlemin gerçekleştiği ve kazanım sağlandığı günün ertesi günü doğrudan harcama yapılan karta yükleniyor. Yüklenen bu puanlar, Türkiye genelindeki tüm Paraf üyesi iş yerlerinde serbestçe harcanabiliyor. Mutfak bütçesini korumak ve Kasım ayındaki market alışverişlerini avantaja çevirmek isteyen kart sahipleri, belirtilen kurallara uyarak kampanyadan kolayca yararlanabilir.