Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi hesaplama tablosunu güncelledi. 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli konut kredisinde aylık faiz oranı %2,89 olarak belirlenirken, örnek ödeme planı ve ek ürün koşulları ev alacakların gündeminde yer alıyor.

Ev sahibi olma hayali kuran ve bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını yakından takip eden vatandaşlar için yeni hesaplama örnekleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle kamu bankalarının sunduğu kredi paketleri gayrimenkul piyasasındaki hareketliliği doğrudan etkilerken, Ziraat Bankası'nın 1 milyon TL limitli ve 120 ay vadeli konut kredisi ödeme tablosu ev alacaklar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Artan konut fiyatları karşısında bütçesini doğru planlamak isteyen vatandaşlar, aylık taksit tutarlarını ve bankanın sunduğu şartları öğrenmek istiyor.

1 Milyon TL Kredi İçin Aylık Ödemesi Ne Kadar?

Bankanın resmi verilerine göre hazırlanan örnek ödeme tablosunda, 1.000.000 TL tutarındaki konut kredisi için 120 ay (10 yıl) vade seçeneği sunuluyor. Bu kapsamda uygulanan aylık faiz oranı %2,89 olarak açıklanırken, kredi tahsis ücreti 5.000 TL seviyesinde tutuluyor.

Tüm bu finansal kalemler ve yasal vergiler hesaba katılarak yapılan hesaplamalara göre, kredinin yıllık maliyet oranı %42,1405 olarak belirleniyor.

Belirtilen bu şartlar altında, 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaşın her ay ödeyeceği taksit tutarı 29.878,54 TL olarak hesaplanıyor.

Ek Ürün Koşulları ve Faiz Oranı Değişiklikleri

Uzmanlar, sunulan bu faiz oranından ve cazip ödeme koşullarından yararlanabilmek için bankanın belirli ek ürün ve hizmet şartları aradığına dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'nın konut kredisi paketinden faydalanmak isteyen müşterilerin, Bankkart, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve Talimat ürünlerine sahip olması ya da yeni başvuruda bulunması gerekiyor.

Bunların yanı sıra; BES (Bireysel Emeklilik Sistemi), AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Bankacılık Hizmetleri Ücret Paketleri arasından en az dört tanesine sahip olunması veya yeni başvuruda bulunulması şartı aranıyor.

Konut kredilerinde 1 ila 120 ay vade aralığında %2,89 faiz oranından bu koşulları sağlayanlar faydalanabiliyor. Ancak müşteri profiline, ek ürün tercihlerine ve piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarında ve maliyetlerde değişiklik yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Konut kredisi başvurusunda bulunmayı planlayan vatandaşların, bütçe planlaması yaparken yalnızca aylık taksit tutarlarını değil, aynı zamanda ek ürün maliyetlerini, tahsis ücretlerini ve yıllık toplam maliyet oranlarını da dikkate alması büyük önem taşıyor. Bankaların piyasa koşullarına göre faiz oranlarında ve kampanya koşullarında güncelleme yapabileceği göz önünde bulundurularak, en net ve güncel bilgilerin doğrudan banka şubelerinden veya resmi internet sitesinden teyit edilmesi tavsiye ediliyor.