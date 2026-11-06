2027 yılı için emeklilik sisteminde yeni düzenleme beklentileri gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda aylık bağlama sisteminin yeniden değerlendirilmesi hedeflenirken, Bağ-Kur prim gününün düşürülmesi ve emeklilere ilave refah payı verilmesi de tartışılıyor. Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren çalışmaların kapsamı ve olası değişikliklere ilişkin ayrıntılar dikkat çekiyor.

Türkiye'de emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin çalışmalar, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın yayımlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan programda, emekli aylığı bağlama yönteminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

27 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan program, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir sistem üzerinde çalışılmasını içeriyor. Ancak yeni aylık bağlama oranları ve emeklilik koşulları henüz belirlenmedi.

Öte yandan emeklilere refah payı verilmesi, düşük aylıkların desteklenmesi ve Bağ-Kur prim şartının azaltılması gibi talepler de gündemdeki yerini koruyor. Bu başlıkların tamamı için yürürlüğe girmiş ortak bir reform paketi bulunmuyor.

2027 Emeklilik Düzenlemesinde Öne Çıkan Başlıklar

Sosyal güvenlik alanında gündeme gelen çalışmalar ve talepler şöyle:

Aylık bağlama sistemi: Daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek modelin değerlendirilmesi.

Bağ-Kur prim şartı: 9000 günün 7200 güne indirilmesi talebi.

Refah payı: Yasal maaş artışlarına ilave ödeme beklentisi.

İntibak: Farklı dönemlerde emekli olanların aylıkları arasındaki farkların giderilmesi talebi.

Vatandaşlık maaşı: Düşük gelirli hanelere yönelik destek modeli tartışmaları.

Kademeli emeklilik: Henüz kabul edilmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor.

Başlıkların yasama ve uygulama süreçleri birbirinden farklı ilerliyor.

Bağ-Kur 7200 Günle Emeklilik Beklentisi

Küçük esnafın emeklilik için gereken prim gününün 9000'den 7200'e düşürülmesi uzun süredir talep ediliyor.

Düzenleme gerçekleşirse 1800 günlük, yani beş yıllık prim avantajı oluşabilecek. Ancak bu durum herkesin doğrudan beş yıl erken emekli olacağı anlamına gelmiyor.

Refah Payı ve Emekli Maaşı Hesaplaması

Emeklilere yasal enflasyon artışlarının üzerinde iyileştirme yapılması yönündeki beklentiler sürüyor.

Gelir durumu, yaş ve prim ödeme süresi gibi kriterlerin dikkate alınabileceği iddiaları bulunmasına rağmen kesinleşmiş bir refah payı formülü açıklanmadı.

Emekli Aylığı Bağlama Sisteminde Yeni Model

Yıllık Program'da çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerinin incelenmesi hedefleniyor.

Yeni sistemin kimleri kapsayacağı ve mevcut emeklilerin maaşlarını nasıl etkileyeceği ise hazırlanacak mevzuatla netleşecek.