Vergi ve SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkârların Hazine faiz destekli kredilere erişim şartları netleşti. Mevcut düzenleme kapsamında, borcunu düzenli ödeyenlere sunulan avantajların yanı sıra, borcu olanlar için de doğrudan borç kapatma veya faiz indirim oranlarının yeniden belirlendiği iki farklı alternatif uygulanmaya devam ediyor.

Esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetlerini sürdürmesi, işletme sermayesini güçlendirmesi ve yatırımlarını finanse etmesi noktasında büyük önem taşıyan Hazine faiz destekli kredilerde başvuru şartları yakından takip ediliyor. Geçmiş dönemlerden kalan vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları nedeniyle finansman arayışında olan esnafın kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri, borç yüzünden kredi başvurularının tamamen engellenip engellenmediğidir. Yürürlükteki yasal çerçeve ve TESKOMB genelgeleri doğrultusunda, belirli koşulların sağlanması durumunda borçlu esnafların da krediye erişim sağlamasına olanak tanıyan net bir rehber bulunuyor.

Kredi Başvurusunda Belgelendirme Şartı Nasıl İşliyor?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârların, kredi kullanım tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait resmi bir yazı ile vergi ve SGK borç durumlarını belgelendirmeleri zorunluluğu titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Vergi ve SGK prim borcu bulunmayan ya da geçmiş borçlarını yapılandırarak veya taksitlendirerek ödemelerini düzenli bir şekilde sürdüren esnaflar, mevcut uygulamada olduğu gibi standart %50 faiz indirimi avantajından yararlanarak kredi kullanabiliyor. Bu gruptaki esnaflar için güncel uygulamada faiz oranı %20 seviyesine tekabül ediyor.

Vergi ve SGK Borcu Bulunan Esnaf İçin İki Farklı Seçenek

Borcu bulunan ancak finansmana ihtiyacı olan esnaf ve sanatkârlar için ise sistem tamamen tıkanmıyor. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, borçlu esnafın kredi kullanabilmesi için iki farklı alternatif yol sunuluyor:

Borç Kapatma Seçeneği: Esnafın borcunu tasfiye etmesine imkân tanıyan bu yöntemde, kredi tutarının Hazine faiz desteği sağlanan kısmının azami %25'i , doğrudan ilgili banka tarafından esnaf adına ilgili tahsil dairelerine aktarılarak borç kapatılıyor. Bu işlem kapsamında bankanın kurumlara ödeyeceği tutar 1 yıl içinde toplam 300.000 TL 'yi aşamayacak şekilde sınırlandırılıyor. Borç ödemesine ayrılan bu tutar için Hazine faiz indirim oranı %25 olarak uygulanıyor.

Faiz İndirim Oranının Yeniden Belirlenmesi Seçeneği: Borcunu bu yöntemle kapatmak istemeyen veya bu şartı sağlayamayacak durumda olan esnaflar için ise faiz indirim oranları revize edilerek kredi kullandırımı sağlanıyor. Bu kapsamda, normal şartlarda uygulanan %50 faiz indirim oranı %40'a düşürülerek esnafa güncel durumda %24 faiz oranı yansıtılıyor. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş meslekler gibi özel durumlara istinaden sağlanan %100 faiz indirim oranı %80'e, %60 faiz indirim oranı ise %48'e düşürülerek uygulanıyor.

Uygulama Süresi Uzatıldı

Esnaf ve sanatkârların finansman maliyetlerini düşüren ve ödeme kolaylıkları sunan bu Hazine destekli kredi mekanizmasında, ilgili kararın uygulama süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmış durumda. Kredi başvurusunda bulunmayı planlayan esnafların, süreç öncesinde bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile iletişime geçerek güncel borç durumlarını teyit etmeleri ve kendileri için en avantajlı finansman modelini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.