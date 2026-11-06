Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemelerine göre konut kredilerinde enerji sınıfı kriteri uygulanmaya devam ediyor. Değeri 5 milyon TL olan bir konut için çekilebilecek azami kredi tutarı, binanın enerji verimlilik sınıfına bağlı olarak yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiklik gösteriyor.

Ev sahibi olma hayali kuran ve gayrimenkul piyasasında bütçe hesabı yapan vatandaşlar için en kritik aşamalardan biri finansman planlamasıdır. Özellikle 5 milyon TL değerinde bir konut satın almayı planlayan alıcıların bankalardan alabileceği azami kredi miktarı, artık yalnızca konutun piyasa fiyatına değil, aynı zamanda binanın sahip olduğu enerji sınıfına göre de belirleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararları doğrultusunda uygulanan bu sistem, çevre dostu ve enerji tasarruflu binaların tercih edilmesini teşvik ederken, alıcıların cebinden çıkacak nakit peşinat miktarını da doğrudan şekillendiriyor.

5 Milyon TL Değerindeki Konut İçin Enerji Sınıflarına Göre Kredi Oranları

Piyasa değeri 5 milyon TL olan bir gayrimenkul satın almak istediğinizde, binanın Enerji Kimlik Belgesi'nde yer alan sınıfına göre kullanabileceğiniz azami kredi tutarları ve ödemeniz gereken minimum peşinat miktarları şu şekilde hesaplanıyor:

A-B Enerji Sınıfı Konutlar: Yüksek enerji verimliliğine sahip A ve B sınıfı binalarda konut kredisi kullanım oranı %90 olarak uygulanıyor. Buna göre, 5 milyon TL değerindeki bir konut için bankadan en fazla 4,5 milyon TL kredi çekilebiliyor. Bu senaryoda alıcının konutun tamamını alabilmesi için en az 500 bin TL (%10) peşinat ödemesi gerekiyor.

C Enerji Sınıfı Konutlar: Orta seviye enerji verimliliğine sahip C sınıfı binalarda kredi oranı %80 'e geriliyor. Aynı değerdeki 5 milyon TL 'lik ev için kullanılabilecek azami kredi miktarı 4 milyon TL olurken, alıcının cebinden çıkması gereken minimum peşinat tutarı 1 milyon TL (%20) seviyesine yükseliyor.

Diğer (D ve Altı) Enerji Sınıfı Konutlar: Enerji verimliliği standartların altında kalan veya diğer kategorisinde yer alan binalarda ise kredi oranı %70 olarak belirleniyor. Bu durumda 5 milyon TL'lik bir konut için alınabilecek en yüksek kredi tutarı 3,5 milyon TL'de kalıyor. Alıcının bu evi satın alabilmesi için en az 1,5 milyon TL (%30) peşinatı nakit olarak gözden çıkarması gerekiyor.

Enerji Kimlik Belgesi Neden Büyük Önem Taşıyor?

Uygulanan bu sistem, gayrimenkul alım sürecinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) incelemesini kritik bir aşama haline getiriyor. Aynı fiyat etiketine sahip iki farklı daireden biri A sınıfı enerji verimliliğine sahipken diğeri alt sınıfta yer alıyorsa, alıcının aradaki fark kadar daha fazla peşinat bulması zorunluluğu doğuyor. Bu durum, özellikle kısıtlı birikimle ev sahibi olmaya çalışan vatandaşların konut arayışında enerji sınıflarını da dikkate almasını zorunlu kılıyor.

Uzmanlar, konut kredisi başvurusunda bulunmadan önce gayrimenkulün tapu ve değerleme raporunun yanı sıra enerji kimlik belgesinin de mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Doğru bütçe planlaması yapabilmek ve sürpriz nakit ihtiyaçlarıyla karşılaşmamak adına, ev alırken enerji sınıfı detayının peşinat üzerindeki doğrudan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.