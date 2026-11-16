Kış soğuklarının etkisini artırdığı Başkent’te milyonlarca aboneyi sevindiren doğalgaz düzenlemesi devreye girdi. BOTAŞ’ın Kasım ve Aralık ayları için kademe sınırlarını artırmasıyla birlikte Ankara’da destekli tarife limiti Kasım ayı için 283,78 metreküpe, Aralık ayı için ise 420 metreküpe yükseltildi. Peki, kademe sınırını aşan abonelere ne kadar fark yansıyacak?

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın en büyük gider kalemi olan doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), konut abonelerini yakından ilgilendiren kademe limitlerinde revizyona gitti.

Ekim ayı tüketimlerini içeren faturaların hanelere ulaşmaya başlamasıyla birlikte, mevcut kademe sınırlarına takılan abone sayısının beklenenden çok daha yüksek olduğu tespit edilmişti.

Bu durum üzerine harekete geçen yetkili kurumlar, vatandaşların kış aylarında aşırı fatura yüküyle karşı karşıya kalmaması için kademe sınırlarını yukarı yönlü güncelledi. Yapılan bu stratejik hamle ile birlikte, daha fazla hanenin destek kapsamından çıkmasının önüne geçilmesi ve özellikle ısınma giderlerinin yoğun olduğu dönemde hane bütçelerinin korunması hedefleniyor.

Yeni Düzenleme ile Faturalarda Ne Kadar Tasarruf Sağlanacak?

Doğalgazda uygulanan kademeli tarife sisteminde yapılan bu güncelleme, doğrudan tüketici yansımalarıyla dikkat çekiyor. Uzmanların ve sektör temsilcilerinin yaptığı hesaplamalara göre, yeni limitler sayesinde vatandaşların ortalama 100 metreküp kullanımlarında yaklaşık 900 TL daha az ödeme yapması sağlanacak.

Üst kademelere geçiş eşiğinin yükseltilmesi, birim fiyat artışlarından kaynaklanan ani fatura sıçramalarının önüne geçecektir.

BOTAŞ'ın güncellediği bu sistem, özellikle soğuk iklim koşullarının hakim olduğu büyük şehirlerde yaşayan ve ısınma ihtiyacı yüksek olan haneler için büyük bir nefes aldırıcı unsur olarak değerlendiriliyor.

Büyükşehirler İçin Belirlenen Yeni Kasım ve Aralık Ayı Limitleri

Şartların şehirlere göre iklimsel ve coğrafi farklılıklar göstermesi nedeniyle kademe sınırları illere göre yeniden şekillendirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan yeni limitler şu şekildedir:

İstanbul: Kasım ayı için belirlenen üst sınır 136,01 metreküpe (eski limit 101,71 m³), Aralık ayı sınırı ise 259,35 metreküpe (eski limit 198,12 m³) çıkarıldı.

Ankara: Başkentte kış şartlarının sert geçmesi göz önünde bulundurularak Kasım ayı sınırı 283,73 metreküp , Aralık ayı sınırı ise 420 metreküp olarak yüksek tutuldu.

İzmir: Daha ılıman bir iklime sahip olan İzmir'de Kasım ayı limiti 67,97 metreküp, Aralık ayı limiti ise 196,23 metreküp olarak güncellendi.

Bu rakamlar, abonelerin belirtilen tüketim miktarlarına kadar daha avantajlı kademe tarifesinden yararlanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Abone Bilgilendirmesi ve Faturalara Yansıması

Yapılan bu düzenlemenin ardından doğal gaz dağıtım şirketleri sistemlerini güncellerken, abonelerin faturalarını takip ederken yeni kademe aralıklarını dikkate alması gerekmektedir.

Uzmanlar, kış sezonu boyunca enerji tasarrufu tedbirlerinin elden bırakılmamasını ancak güncellenen kademe limitlerinin dar ve orta gelirli ailelerin omuzundaki ekonomik yükü bir nebze olsun hafifleteceğini belirtiyor.