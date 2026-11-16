Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında başlayacak 2027 yılı asgari ücret pazarlığına çevrildi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5-30 bandına çekmesiyle birlikte ekonomi kulislerinde yeni maaş için 3 farklı zam formülü konuşulmaya başlandı. Mevcut net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret, masadaki en güçlü senaryonun gerçekleşmesi durumunda 37 bin 900 TL sınırına dayanacak. İşte kuruşu kuruşuna 2027 asgari ücret zam tablosu…

Türkiye genelinde doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumun gelir ve fiyat dengesini ilgilendiren 2027 asgari ücret süreci için geri sayım başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını yapması beklenirken, kulislerdeki zam oranları da netleşmeye başladı.

Enflasyon Tahmini Sonrası 3 Kritik Formül Masada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesinin ardından hesaplamalar yeniden yapıldı. Hâlihazırda brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için Ankara kulislerinde üç temel zam senaryosu öne çıkıyor:

Enflasyon Endeksli Senaryo (%29,5 Zam): Yıl sonu enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 29,5 oranında artış yapılması hâlinde net asgari ücret 36.357,70 TL seviyesine yükselecek. Orta Yol ve Piyasa Beklentisi Senaryosu (%33,7 Zam): Yıl sonu enflasyonunun üzerine sınırlı bir refah payı eklenmesiyle gündeme gelen yüzde 33,7’lik artış formülünde yeni net maaş 37.536,85 TL olacak. Refah Paylı Güçlü Artış Senaryosu (%35 Zam): Çalışanların alım gücünü korumak amacıyla masada tutulan yüzde 35’lik zam senaryosunda ise net asgari ücret 37.901,93 TL ile 37 bin 900 TL sınırına ulaşacak.

Kuruşu Kuruşuna 2027 Asgari Ücret Zam Tablosu

Mevcut 28.075,50 TL net maaş üzerinden hesaplanan olası brüt ve net rakamlar şu şekilde şekillendi:

Zam Senaryosu Artış Oranı Yeni Brüt Asgari Ücret Yeni Net Asgari Ücret Mevcut Ücret (2026) — 33.030,00 TL 28.075,50 TL 1. Senaryo (Enflasyon Tahmini) %29,5 42.773,85 TL 36.357,70 TL 2. Senaryo (Piyasa Beklentisi) %33,7 44.161,07 TL 37.536,85 TL 3. Senaryo (Refah Paylı Artış) %35,0 44.590,50 TL 37.901,93 TL

İşverene Maliyet ve Asgari Ücret Desteği de Gündemde

Pazarlık masasında yalnızca net maaş artışı değil, işveren kesiminin talep ettiği asgari ücret desteği ve SGK prim teşvikleri de yer alacak. İşveren temsilcileri üretim ve istihdam maliyetlerinin dengelenmesi için devlet desteğinin 2027 yılında artırılarak devam etmesini isterken, işçi kesimi ise yüksek enflasyon ve kira artışları karşısında refah payının zorunlu olduğunu vurguluyor.

Yeni asgari ücret rakamının, Aralık ayı boyunca yapılacak dört toplantının ardından yıl bitmeden kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.