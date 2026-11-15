Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Kasım 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal piyasa temsilcilerinin yıl sonu beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gidildiğini ortaya koydu. Açıklanan son verilere göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesine yükselirken, yıl sonu dolar/TL tahmini 51,61 TL, 12 ay sonrası kur beklentisi ise 60,77 TL olarak kayıtlara geçti. İşte piyasanın faiz, enflasyon ve döviz kuru öngörülerindeki son tablo…

Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar için kritik gösterge niteliği taşıyan TCMB Kasım 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan katılımcıların yanıtlarıyla derlenen raporda, özellikle yıl sonuna kısa bir süre kala enflasyon ve döviz kuru tahminlerindeki artış dikkat çekti.

Dolar/TL Tahminlerinde Yukarı Yönlü Güncelleme

Anket sonuçlarına göre katılımcıların 2026 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket dönemine kıyasla yukarı çekilerek 51,61 TL seviyesine ulaştı.

Piyasada 50,33 TL bandında seyreden güncel kurun ardından yılın geri kalan haftaları için öngörülen bu seviye, ithalat ve ihracat planlaması yapan şirketlerin de yakın takibine girdi.

Raporda uzun vadeli kur öngörülerine de yer verildi. Buna göre katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi 60,77 TL olarak hesaplandı.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 30’a Çıktı

Fiyat istikrarı ve maaş zamları açısından belirleyici olan enflasyon tahminlerinde de revizyon gerçekleşti. Katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 30 seviyesine yükseldi.

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Orta vadeli enflasyon eğiliminde kademeli yavaşlama öngörüsü korunurken, gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklentiler piyasa dengeleri çerçevesinde şekillendi.

Büyüme Beklentisi: Türkiye ekonomisinin 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmininde ise dengeli seyrin sürdüğü görüldü.

Gözler 10 Aralık’taki Faiz Kararında

Piyasa katılımcılarının anket yanıtlarında Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına dair öngörüler de netleşti.

Piyasa aktörleri,10 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yapılarak politika faizinin yüzde 35 seviyesine çekilmesini bekliyor.

TCMB Kasım 2026 Piyasa Beklentileri Özeti