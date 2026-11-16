Havaların soğumasıyla birlikte sokak tezgahlarında yerini alan kış aylarının klasik lezzeti kestane kebap, bu sezon etiketiyle dudak uçuklattı. Büyük şehirlerin işlek caddelerinde ve meydanlarında közde pişirilerek satılan kestanenin 100 gramlık kese kâğıdı 100 TL’ye, kilogram fiyatı ise tam 1.000 TL’ye ulaştı. Pazar tezgahlarında çiğ kestanenin kilosu da 250 TL ile 400 TL arasında değişirken, vatandaşlar artık kestaneyi kilo yerine taneyle sormaya başladı. İşte kestane fiyatlarındaki rekor artı

Kış akşamlarının ve soğuk havalarda yapılan sokak yürüyüşlerinin vazgeçilmez lezzeti kestane kebap, 2026 kış sezonuna tarihi fiyat etiketleriyle giriş yaptı.

Özellikle Ankara’da Kızılay, Tunalı Hilmi ve Ulus gibi yoğun noktalarda kurulan seyyar kestane tezgahlarının önünden geçen vatandaşlar, fiyat tabelasını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

100 Gramlık Kese Kâğıdı 100 Lira Oldu

Sokak lezzetleri arasında yer alan közde kestanenin satış tarifesi, bu yıl kırmızı et ve kuruyemiş fiyatlarını geride bıraktı. Tezgahlarda 100 gramlık küçük porsiyon 100 TL, 250 gramlık orta boy paket ise 250 TL’den alıcı buluyor. Kilosu 1.000 TL’ye denk gelen közde kestane, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler için ulaşılması güç bir lüks hâline geldi.

Pazar ve Manav Tezgahlarında Çiğ Kestane Ne Kadar?

Kestaneyi dışarıda hazır almak yerine evde kendisi pişirmek isteyen vatandaşlar da semt pazarları ve manavlarda yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Ürün kalitesine ve iriliğine göre piyasadaki güncel fiyat tablosu şu şekilde oluştu:

Pazar ve Manav (Çiğ Kestane): İriliğine göre kilogramı 250 TL – 400 TL

İri Boy (Kuzu Kestanesi): Seçme ürünlerde kilogramı 420 TL – 480 TL

Sokak Tezgahı (Pişmiş Kestane Kebap): 100 gramı 100 TL / 1 kilogramı 1.000 TL

Fiyatlar Neden Bu Kadar Yükseldi?

Üreticiler ve esnaf, kestane fiyatlarındaki sert yükselişin arkasında hem tarımsal hem de operasyonel maliyetlerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Başta Aydın, İzmir, Kastamonu ve Bursa olmak üzere üretim bölgelerinde yaşanan iklim dalgalanmaları ve gal arısı zararlısı nedeniyle rekoltede yaşanan kayıplar ürün arzını daralttı.

Bunun üzerine nakliye giderleri, odun/kömür maliyetleri, tezgah işgaliye harçları ve pişirme sırasındaki fire oranı da eklenince sokak tezgahlarındaki kilogram fiyatı 1.000 TL sınırına dayandı. Esnaf, artan fiyatlar nedeniyle önceki yıllara kıyasla satış hacimlerinin yarı yarıya düştüğünü ve müşterilerin artık yarım kilo yerine tadımlık 100 gramlık paketleri tercih ettiğini belirtiyor.