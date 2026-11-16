Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Merkez Bankası’nın son beklenti anketi verilerinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde gözler döviz kurları ile altın fiyatlarına çevrildi. 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı serbest piyasada ve bankalararası işlemlerde dolar/TL 50,33 TL bandında dengelenirken, 13 ayın en düşük seviyelerini test eden gram altında yön arayışı sürüyor. İşte yeni haftanın ilk sabahında dolar, euro, gram ve çeyrek altında güncel alış-satış tablosu…

Yatırımcılar, iş dünyası ve birikimlerini döviz ile altında değerlendiren vatandaşlar,16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla birlikte güncel ekran rakamlarını araştırmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon ve kur tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinin ardından haftaya temkinli başlayan piyasalarda ilk işlemler sakin bir seyirle gerçekleşiyor.

Dolar ve Euro Yeni Haftaya Hangi Seviyeden Başladı?

Bankalararası piyasada haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru önceki kapanış seviyelerine yakın bir görünüm sergileyerek 50,33 TL bandında işlem görüyor. Euro/TL cephesinde ise küresel parite hareketlerinin etkisi izleniyor.

Dolar/TL: Alış 50,31 TL – Satış 50,35 TL

Euro/TL: Alış 53,42 TL – Satış 53,48 TL

Sterlin/TL: Alış 64,15 TL – Satış 64,25 TL

Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Küresel piyasalarda ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki seyir nedeniyle son günlerde baskı altında kalan ons altın, yeni haftanın ilk saatlerinde dip seviyelerden tepki alımı arayışına girdi. Yurt içinde gram altın fiyatı, hem ons altındaki hareketlilik hem de dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Serbest piyasa ve kuyumcularda Pazartesi sabahı itibarıyla öne çıkan güncel altın fiyatları şöyle şekillendi:

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram Altın 4.185 TL 4.210 TL Çeyrek Altın 6.840 TL 6.930 TL Yarım Altın 13.680 TL 13.860 TL Tam Altın 27.360 TL 27.650 TL Cumhuriyet Altını 27.850 TL 28.180 TL

Yeni Haftada Piyasaları Hangi Veriler Bekliyor?

Ekonomistler, bu hafta yurt içinde açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Özellikle 17 Kasım Salı günü TÜİK tarafından yayımlanacak Konut Satış İstatistikleri ve Konut Fiyat Endeksi, TBMM’de devam eden 2027 Bütçe görüşmeleri ve küresel merkez bankası yetkililerinden gelecek faiz mesajları hafta boyunca yakından izlenecek.