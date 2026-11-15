Emeklilikte yaş şartını bekleyen milyonlarca çalışan için SGK'nın mevcut mevzuatındaki kısmi emeklilik hakkı yeniden gündeme geldi. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, belirli koşulları karşılamaları halinde daha az prim günüyle emekli olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması da eksik primlerini tamamlamak isteyen sigortalılar açısından önem taşıyor.

Türkiye'de emeklilik koşullarını araştıran çalışanlar için 4500 prim günüyle kısmi emeklilik uygulaması önemini koruyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) mevcut mevzuatına göre 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez SSK kapsamında sigortalı olan vatandaşlar, belirli şartlarla bu haktan yararlanabiliyor.

EYT düzenlemesi dışında kalan söz konusu sigortalılar için normal emeklilikte 7000 prim günü aranıyor. Ancak primlerini tamamlamakta zorlanan çalışanlar açısından 4500 günlük alternatif de bulunuyor.

Bu uygulama yeni çıkarılmış bir erken emeklilik yasası değil. Mevcut sosyal güvenlik mevzuatında yer alan kısmi emeklilik hakkını ifade ediyor.

2000-2008 Arası Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları

SGK mevzuatına göre ilgili dönemde ilk kez 4A kapsamında sigortalı olanların emeklilik koşulları şöyle:

Detaylar şu şekilde:

Sigorta başlangıcı: 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008.

Normal emeklilik: 7000 prim günü.

Kısmi emeklilik: 4500 prim günü.

Kısmi emeklilikte sigortalılık süresi: 25 yıl.

Kadınlarda yaş şartı: 58.

Erkeklerde yaş şartı: 60.

Başvuru kurumu: Sosyal Güvenlik Kurumu.

4500 günle emeklilik için prim, yaş ve sigortalılık süresinin birlikte tamamlanması gerekiyor.

4500 Günle Emeklilikte 25 Yıl Ayrıntısı

Kısmi emeklilikte 25 yıllık sigortalılık koşulu, ilk sigorta başlangıcından itibaren hesaplanıyor.

Örneğin 2000 yılında sigortalı olan bir çalışan, 2025 yılında bu süreyi tamamlamış olabilir. Ancak emeklilik başvurusu için yaş ve prim şartlarının da sağlanması gerekiyor.

Askerlik ve Doğum Borçlanmasıyla Prim Tamamlama

Eksik primi bulunan vatandaşlar, kanunda belirtilen koşullarla askerlik veya doğum borçlanması yapabiliyor.

Kadın sigortalılar üç çocuk için toplam 2160 güne kadar doğum borçlanmasından yararlanabiliyor. Erkek sigortalılar ise uygun askerlik sürelerini borçlanabiliyor.

Bu işlemler emeklilik için eksik kalan primlerin tamamlanmasını sağlayabiliyor.

2008 Sonrası Sigortalılarda Emeklilik Koşulları

1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez SSK kapsamında sigortalı olanlar için farklı prim ve yaş kuralları uygulanıyor.

Normal emeklilikte 7200 prim günü esas alınırken, primin tamamlandığı tarihe göre yaş şartları değişebiliyor.

Vatandaşların kesin emeklilik tarihlerini SGK hizmet kayıtları üzerinden değerlendirmesi gerekiyor.