Garanti BBVA Emeklilik tarafından kasım ayına özel olarak başlatılan yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kampanyası, geleceğini güvence altına almak isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. 1-15 Kasım tarihleri arasında ilk kez sözleşme başlatan yeni müşteriler, aylık birikim tutarlarına bağlı olarak 10.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı yakalıyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), hem bugünü hem de geleceği güvence altına almak isteyen milyonlarca vatandaş için en önemli tasarruf araçlarının başında gelmektedir. Tasarruflarını değerlendirmek ve devlet katkısıyla birikimlerini katlamak isteyenlere yönelik bankalardan cazip kampanyalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik, kasım ayının ilk yarısında geçerli olacak yepyeni bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde, sistemle ilk kez tanışacak veya yeni sözleşme imzalayacak müşterilere 10.000 TL'ye varan bonus verileceği duyuruldu.

Kasım Ayı Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

1 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya, belirli birikim dilimlerine göre iki farklı kategoriye ayrılıyor. Kendi geleceğini güvence altına almak amacıyla sözleşme imzalayacak olan katılımcılar, belirledikleri aylık katkı payı tutarlarına göre ödüllendiriliyor. Kampanyanın ana hatları iki farklı limit üzerinden şekilleniyor:

5.000 TL - 9.999 TL Arası Birikimler: 1-15 Kasım tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil veya İnternet bankacılığı üzerinden aylık 5.000 TL ile 9.999 TL arasında ödeme tutarıyla bireysel emeklilik sözleşmesi başlatanlar 5.000 TL bonus kazanmaya hak kazanıyor. Bu haktan yararlanabilmek için ödeme aracının Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı olarak belirlenmesi zorunlu tutuluyor.

10.000 TL ve Üzeri Birikimler: Daha yüksek tutarlarda düzenli birikim yapmayı tercih edenler için ise ödül katlanıyor. Garanti BBVA Mobil, İnternet şubesi ve resmi web sitesi üzerinden Garanti BBVA Bonus kartı ile aylık 10.000 TL ve üzeri birikim yapacağını taahhüt eden katılımcılara toplamda 10.000 TL bonus hediye ediliyor.

Devlet Katkısı ve Fon Avantajları

BES yatırımlarının en büyük cazibe merkezlerinden biri olan devlet katkısı, bu kampanyada da katılımcıların birikimlerini artırmasına olanak tanııyor. Yapılan düzenli ödemelerde sunulan %20 devlet katkısı sayesinde, katılımcıların yatırdığı her 1.000 TL, sistem içerisinde 1.200 TL olarak değer kazanıyor. Üstelik birikimler, katılımcıların risk profiline ve yatırım tercihlerine en uygun fonlarda değerlendirilerek enflasyona karşı korunuyor ve büyüme potansiyeli sunuyor.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan kimlerin faydalanabileceği konusu da net bir şekilde belirlenmiştir. Belirtilen kampanya döneminde, yani 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında, Garanti BBVA Emeklilik bünyesinde ilk kez sözleşme başlatan ya da sistemde mevcutta yürürlükte aktif sözleşmesi bulunmayan yeni müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor. Mevcut sözleşmesi bulunan ya da kampanya tarihleri dışında başvuru yapan kişiler kapsam dışında kalmaktadır.

Geleceğe Yatırım Yaparken Kazanma Zamanı

Emeklilik döneminde refah seviyesini güvence altına almak, bugünden düzenli bir tasarruf alışkanlığı edinmek ve aynı zamanda bankanın sunduğu ek bonus avantajlarından yararlanmak isteyenler için kasım ayının ilk yarısı büyük bir fırsat sunuyor. Garanti BBVA Mobil ve diğer dijital kanallar üzerinden dakikalar içinde tamamlanabilen başvuru süreçleri sayesinde, milyonlarca vatandaş hem geleceğine yatırım yapıyor hem de anında bonus kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor.