Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik beklentiler sürerken konuya ilişkin TBMM nezdinde henüz resmi bir yasa çalışması bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK kapsamında yeni bir başvuru açılmazken mevcut mevzuat şartları geçerliliğini koruyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışma hayatına başlayan ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini gün farkıyla kaçıran çok sayıda çalışan, kademeli emeklilik konusundaki olası yasal adımları yakından takip ediyor. Kamuoyunda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında tartışılan taslak önerilere karşın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi cephesinde henüz kesinleşmiş resmi bir yasa çalışması bulunmuyor.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor

Kademeli emeklilik, çalışanların sigorta başlangıç tarihine, ödenen prim gün sayısına ve yaş kriterine bağlı olarak aşamalı bir takvimle emeklilik hakkına kavuşmasını öngören bir modeldir. Bu sistemde çalışanların standart emeklilik yaşını beklemek yerine sigorta giriş yılına göre belirlenen kademeli yaş eşiklerini tamamlaması esas kabul edilmektedir.

Kademeli Emeklilik Yasalaşma Süreci ve Son Gelişmeler

Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik henüz TBMM ihtisas komisyonlarından geçmiş veya Genel Kurulda kabul edilmiş resmi bir yasa teklifi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sosyal platformlarda paylaşılan yaş ve prim tabloları yasal geçerlilik taşımamaktadır. Bir modelin yürürlüğe girmesi için şu yasalaşma sürecinin tamamlanması şarttır:

İlgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına resmen sunulması,

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile diğer ihtisas komisyonlarında etki analizleriyle incelenmesi,

Komisyondan geçen metnin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması,

Cumhurbaşkanı onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

Mevcut Mevzuatta 1999-2008 Arası Emeklilik Şartları

Yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4A kapsamında sigorta girişi yapılan çalışanlar standart kanuni şartlara tabidir. Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yeni bir başvuru ekranı açılmamış olup mevcut yasal çerçevede kısmi emeklilik koşulları şu şekilde uygulanmaktadır:

Sigortalılık Statüsü Hizmet Süresi ve Prim Şartı Emeklilik Yaşı 4A Kapsamındaki Kadınlar 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü 58 yaş 4A Kapsamındaki Erkekler 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü 60 yaş

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların yaş ve prim gün koşulları ise kendi sigortalılık statülerine göre farklılık göstermektedir. Sosyal güvenlik uzmanları, vatandaşların teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurum duyurularını dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır.