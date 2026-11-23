Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, farklı illerde istihdam edilmek üzere 181 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 6 Aralık 2026 tarihine kadar süreceği ilanda mühendislikten sağlık ve büro personeline kadar pek çok kadro yer alıyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere 181 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi duyurusu yayımlanan 2026/2 personel alımı kapsamında teknik, sağlık, idari ve destek hizmetleri birimlerinde görevlendirilecek personelin görev yerleri ve mezuniyet kriterleri netleşti.

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Koşulları

Adli Tıp Kurumu kadrolarına başvuracak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve askerlikle ilişiğinin olmaması şartı aranıyor. Görevini devamlı yapmasına engel oluşturacak akıl hastalığı bulunmayan ve son başvuru günü olan 6 Aralık 2026 itibarıyla ilgili pozisyonun öğrenim niteliğini taşıyan adaylar sürece katılabilecek.

Kadro Dağılımı ve Kontenjan Dağılımı

Alım yapılacak 181 sözleşmeli kadro için mühendislikten sağlık hizmetlerine, büro yönetiminden saha personeline kadar geniş bir branş dağılımı belirlendi. Kontenjanların büyük bir bölümü laborant, büro personeli, otopsi teknikeri, kimyager ve hizmetli kadrolarına ayrıldı.

İlanda yer alan başlıca kadro ve sayı dağılımları şu şekildedir:

Mühendislik Pozisyonları: 12 makine mühendisi, 4 bilişim mühendisi ve 1 kimya mühendisi alınacak.

12 makine mühendisi, 4 bilişim mühendisi ve 1 kimya mühendisi alınacak. Sağlık ve Laboratuvar: 26 laborant, 18 kimyager, 18 otopsi teknikeri, 5 biyolog ve 3 hemşire istihdam edilecek.

26 laborant, 18 kimyager, 18 otopsi teknikeri, 5 biyolog ve 3 hemşire istihdam edilecek. Teknik Hizmetler: 5 sıhhi tesisat teknikeri, 4 elektrik teknikeri, 1 bilgisayar teknikeri ve 1 silah muayene teknikeri seçilecek.

5 sıhhi tesisat teknikeri, 4 elektrik teknikeri, 1 bilgisayar teknikeri ve 1 silah muayene teknikeri seçilecek. Büro Hizmetleri: 29 genel büro personeli, 5 tıbbi sekreter, 5 bilgi belge personeli ve 5 iktisadi idari bilimler mezunu büro personeli görevlendirilecek.

29 genel büro personeli, 5 tıbbi sekreter, 5 bilgi belge personeli ve 5 iktisadi idari bilimler mezunu büro personeli görevlendirilecek. Destek Kadroları: 26 hizmetli, 10 şoför ve 1 infaz ve koruma memuru kadrosu yer alacak.

Özel Kadro Şartları ve Başvuru Süreci

İnfaz ve koruma memuru kadrosuna başvuracak erkek adayların 170 santimetreden kısa olmaması, boy-kilo farkını sağlaması ve 1 Ocak 1996 sonrası doğumlu olması gerekiyor. Hizmetli pozisyonuna başvuracak adaylardan ise temizlik işlerinde en az 6 ay sigortalı çalıştığını gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü isteniyor.

Şoför pozisyonu için eski tip E sınıfı veya yeni tip D ve C sınıfı sürücü belgelerine sahip olunması gerekirken adayların örgün öğrencilik kaydının bulunmaması şartı aranıyor. Belirlenen şartları taşıyan adaylar, 06 Aralık 2026 tarihine kadar resmi kanallar üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.