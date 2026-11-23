Geçen hafta yaşanan sert geri çekilmenin ardından altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başladı. Ons altın sabah saatlerinde 3 bin 606 dolar seviyesini görürken yurt içinde gram altın 5 bin 865 TL bandından açılış yaptı; yatırımcıların gözü ise hafta ortasında ABD'den açıklanacak kritik enflasyon verisine çevrildi.

Küresel emtia piyasalarında geçen hafta etkili olan satış baskısının ardından altın fiyatları, 23 Kasım Pazartesi sabahına toparlanma eğilimiyle giriş yaptı. Makroekonomik beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasada, dip seviyelerden gelen tepki alımları hem uluslararası ons tarafında hem de yurt içi gram altın fiyatlarında yukarı yönlü bir başlangıç sağladı.

Ons ve Gram Altın Haftaya Kaç Liradan Başladı?

Haftanın ilk işlem gününde paylaşılan sabah verilerine göre geçen haftaki kayıplarını telafi etmeye çalışan ons altın, TSİ 06.40 itibarıyla 3 bin 606 dolar seviyesinden işlem gördü. Küresel ons fiyatındaki bu hareketlilik yurt içi piyasalara da doğrudan yansıdı ve gram altın yeni haftanın açılışında 5 bin 865 TL seviyesinden fiyatlandı.

Haber görseli

Kapalıçarşı ile resmi piyasa ekranları arasındaki fiyat makası yakından izlenmeye devam ederken, yatırımcılar cuma günkü sert düşüşün ardından başlayan bu yukarı yönlü tepkinin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini sorguluyor.

Piyasaların Gözü 25 Kasım'daki ABD Enflasyon Verisinde

Altın fiyatlarının hafta genelindeki yönü açısından ABD ekonomisinden gelecek makro veriler belirleyici rol üstlenecek. Özellikle 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönem faiz politikasına dair sinyaller vermesi bakımından kritik görülüyor.

Piyasa analistlerine göre:

Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi: Fed'in faizleri yüksek tutmaya devam edeceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

Verinin beklentilerin altında kalması: Faiz indirimi ihtimalini güçlendirerek ons ve gram altına yukarı yönlü destek sağlayabilir.

Şükran Günü Tatili İşlem Hacmini Nasıl Etkileyecek?

Takvimdeki bir diğer önemli başlık ise ABD piyasalarının tatil programı. ABD'de 26 Kasım Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacak olması, haftanın ikinci yarısında küresel işlem hacimlerinde daralmaya ve fiyat hareketlerinde dalgalanmalara yol açabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Yatırımcılar bir yandan Fed cephesinden gelecek mesajları ve ABD enflasyon rakamlarını beklerken, diğer yandan dolar endeksinin seyrini ve küresel piyasalardaki risk iştahını yakından takip etmeyi sürdürecek.